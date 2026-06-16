Šventė, kurioje gimsta tradicijos ir draugystė

Praėjusį ketvirtadienį Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre įvyko jau tradicija tampanti šventė „Draugystės kiemelis“, į kurią šiemet svečiai atvyko iš Kalvarijos, Jonavos, Kaišiadorių, Prienų, Kapčiamiesčio, Lazdijų, Kėdainių ir Jiezno.
Susirinkusiuosius su švente sveikino Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė Aurelija Urbonienė, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas bei Lietuvos pecialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ orkestro vadovė Raimonda Janutėnaitė.
Šių metų tema – „Gerumo tiltai“, kurie jungia žmones, nes, kaip buvo pastebėta renginio metu, svarbiausi tiltai statomi ne iš akmenų, o iš supratimo, draugystės, šilto žodžio, pagalbos rankos ir buvimo šalia.
Šioje šventėje gimsta tradicijos ir draugystės, mat čia kasmet susitinka ypatingos bendruomenės. Kiekviena jų atsiveža dalelę savęs, savo patirtis, kūrybinius gebėjimus ir nuoširdų norą būti kartu. Todėl šventėje netrūko šokių, muzikos ir, svarbiausia, geros nuotaikos, kurios nesugadino net prapliupęs lietus. O su meile paruošti pasirodymai sujungė skirtingus žmones į vieną bendruomenę.
Po oficialios dalies susirinkusieji neskubėjo skirstytis, savo įspūdžiais dalijosi prie vaišių stalo, o vėliau šventę pratęsė šokių aikštelėje.
Rimantė Jančauskaitė