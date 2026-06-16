Sava, artima ir reikalinga: Prienų ligoninė iškilmingai paminėjo 80 metų sukaktį

Nėra išlikusių dokumentų, tiksliai žyminčių Prienų ligoninės įsteigimo datą, tačiau žinoma, kad ji savo istoriją pradėjo 1946 metais, kuomet gegužės 1 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Prienuose buvo įsteigtas Sveikatos apsaugos skyrius, o birželio 1 d. užfiksuoti pirmieji darbuotojų įdarbinimo ligoninėje įrašai.
Nuo to laiko ligoninės metraštis suskaičiavo jau 80 metų, ir birželio 11-ąją Prienų ligoninės bendruomenė susirinko, kad gausiame būryje svečių atšvęstų garbingąnepertraukiamos veiklos veiklos jubiliejų.
Iškilmingas minėjimas, vykęs Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, pakvietė prisiminti įstaigos ištakas, veiklos etapus, medicinos Prienuose pradininkus ir sveikatos priežiūros sistemos kūrėjus, ligoninės statytojus, padėkoti buvusiems ir šiuo metu ligoninėje dirbantiems medikams, visiems, kurių indėlis svarbus ligoninės istorijai.
Šventėje buvo atidaryta Birštono meno mokyklos mokinių ir Prienų socialinių paslaugų centro lankytojų piešinių paroda, skirta ligoninės jubiliejui, padėkota jauniesiems kūrėjams ir jų mokytojams. Taip pat parodytas specialiai šiai sukakčiai sukurtas filmas, pasakojantis apie ligoninės praeitį, dabartį, tradicijas.
Renginio svečiams, darbuotojams prisiminimui padovanota po ligoninės šiai sukakčiai išleistos iliustruotos knygos egzempliorių su pasakojimais apie žmones, kurių profesionalumas, ištikimybė Hipokrato priesaikai ir atsidavimas pacientams tapo tvirtu pamatu ligoninei, nepaisant sveikatos reformos įneštų pokyčių. Nors šiandien dėl sudėtingesnių tyrimų, operacijų, gydytojų specialistų konsultacijų pacientams dažnai tenka kreiptis į apskrities ligonines, nedidelė, tačiau sava ir artima rajono ligoninė išlieka ta gydymo įstaiga, į kurią pirmiausia skuba ir greičiausiai gauna pagalbą sunegalavę pacientai.
Ir tai, ir kitus jautrius momentus šventės dieną prisiminę svečiai savo sveikinimo kalbose akcentavo šios gydymo įstaigos, medikų darbo reikšmę visuomenei, dėkojo už tai, kad net ir susidurdama su įvairiais iššūkiais, ligoninė išsaugojo daugiaprofilinę struktūrą ir teikia vietos gyventojams reikalingas paslaugas. Ne vienas iš pasisakiusiųjų linkėjo Prienų ligoninei augti, modernizuotis, gerinti pacientų ištyrimo, gydymo ir darbo sąlygas, taip pat ir – sulaukti finansine prasme palankesnio politikų, ministerijų požiūrio į rajonų ligoninių pastatų, medicininės įrangos atnaujinimą.
Padėkos vardan ligoninės direktorei Jūratei Milaknienei, administracijos atstovams, gydytojams, slaugytojoms, kitam personalui įteiktos puokštės gėlių, simbolinės dovanos, labiausiai nusipelnę medikai apdovanoti LR Seimo pirmininko Juozo Oleko, sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės, socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės, žemės ūkio ministro Andriaus Palionio, Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko, ligoninės direktorės Jūratės Milaknienės padėkos raštais. Iš viso scenoje pagerbta apie keturiasdešimt ligoninės darbuotojų.
Sveikinimo žodžius ligoninės kolektyvui tarė LR Seimo pirmininko patarėjas Gediminas Černiauskas, SADM ministrės patarėja Dalia Bredelienė, Seimo narė, Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Lina Šukytė-Korsakė, SAM viceministrė Laimutė Vaidelienė, Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, sanatorijų vadovai, Lietuvos rajoninių ligoninių asociacijos prezidentas, Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centro direktorius Linas Vitkus, Lietuvos ligoninių asociacijos prezidentas, Jonavos ligoninės direktorius Gediminas Ramanauskas, klebonas Vaidotas Labašauskas, kolegos iš Prienų rajono ir kitų miestų sveikatos priežiūros įstaigų, politikai, jų atstovai, socialiniai partneriai, kiti garbingi svečiai.
Iškilmingą renginio dalį vainikavo prasmingi kraštiečio poeto Justino Marcinkevičiaus žodžiai, atliepiantys simbolinę vakaro temą „Širdis“, o jubiliejinę nuotaiką muzikos kalba pratęsė grupė „IL SENSO“.
Dalės Lazauskienės tekstas ir nuotraukos