Kraštiečio „Aštrios mintys“ atvėrė duris lankytojams

Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centre atidaryta kraštiečio Lino Bagdanavičiaus literatūrinė instaliacija „Aštrios mintys“.
Lino kūrybinis kelias prasidėjo dar mokyklos suole Stakliškėse. Būtent čia augdamas, mokydamasis ir pažindamas savo kraštą jis pradėjo dėlioti pirmuosius kūrybos žodžius. Jo talentą anksti pastebėjo lietuvių kalbos mokytoja Ona Andriulevičienė, kuri skatino jaunojo kūrėjo bandymus ir tikėjo jo gebėjimais. Renginio metu mokytoja šiltai prisiminė visą Lino klasę, išskirdama ją kaip ypatingai gerų ir įsimintinų vaikų kartą, bei džiaugėsi, kad Linas nepaleido žodžio iš rankų ir kūrybą tęsia iki šiol.
Pats autorius pasakojo, kad didžioji dalis jo kūrinių gimė būtent Stakliškių krašte. Įkvėpimo jis semdavosi prie bažnyčios, gamtos apsuptyje ar tiesiog sėdėdamas ant suoliuko miestelio parke. Pasak Lino, gimtasis kraštas ir jo žmonės visada padeda atrasti žodžius tada, kai jų labiausiai pritrūksta. Todėl neatsitiktinai ypatingą padėką jis skyrė mokytojai Onai Andriulevičienei – žmogui, kuris juo patikėjo dar tada, kai pats kūrėjas tik žengė pirmuosius žingsnius literatūros keliu.
Jaukią renginio atmosferą papildė Prienų meno mokyklos Jiezno filialo akordeono klasės mokinių Bertos Rygalovskytės, Jono Balsevičiaus, Kamilės Balsevičiūtės ir mokytojos Sandros Velukienės atliekami muzikiniai kūriniai.
Vakaro metu netrūko linkėjimų Linui – pagaliau surinkti savo eiles į vieną leidinį ir išleisti poezijos rinkinį, kad jo kūryba pasiektų dar platesnį skaitytojų ratą. Kol kas Lino mintys gyvena „Facebook“ puslapyje „Aštrios mintys“ – kviečiame sekti, skaityti ir atrasti jo kūrybą.
Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centre tokio pobūdžio literatūrinė paroda–instaliacija pristatyta pirmą kartą. Tokį netradicinį formatą padiktavo pats kūrėjas – jo savita kūryba, minties aštrumas ir asmenybė. Instaliacija leidžia lankytojams ne tik skaityti tekstus, bet ir patirti juos erdvėje, pažvelgti į autoriaus mintis kitu kampu bei artimiau susipažinti su jo kūrybiniu pasauliu. Tad kviečiame aplankyti literatūrinę instaliaciją kultūros centre. Ji veiks iki rugpjūčio 31 d.
Meida Mikučionienė,
Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro direktorė