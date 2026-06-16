Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centre vyko kino popietė „Ekrane – laisvė“. Tai buvo priešpaskutinis projekto „Bendruomenės kultūros ciklas EINA GARSAS“ susitikimas.
Renginys prasidėjo susitikimu su filmo režisieriumi Karoliu Kaupiniu, o vėliau buvo parodytas jo sukurtas dokumentinis filmas „Nova Lituania“.
Pokalbio metu režisierius atvirai dalijosi mintimis apie istorinio kino kūrimą, kūrybinius pasirinkimus, įkvėpimo šaltinius ir Lietuvos istorijos svarbą jo darbuose. Vienas įdomiausių popietės klausimų buvo susijęs su filmo idėja – ar šiandien reikėtų kurti naują Lietuvą? Režisieriaus atsakymas privertė susimąstyti. Jis teigė, kad naujos Lietuvos ieškoti ar kurti nereikia. Turime Lietuvą kaip duotybę, kaip namus, kurių negalime pakeisti kitais. Todėl svarbiausia ne svajoti apie kitur ar kitaip sukurtą valstybę, o saugoti tai, ką turime, kurti čia, puoselėti čia ir būti pasirengusiems ją ginti. Tai įrodo, kad istorija nėra nutolusi praeitis. Ji gyvena mūsų sprendimuose, vertybėse ir atsakomybėje už valstybę, kurią kuriame kasdien.
Baigiamasis projekto renginys vyks jau liepos 6 d. 13 val. – Lietuvos valstybės dieną. Jo metu atidarysime atminties ir garso sieną ant Kultūros centro pastato bei parodysime šiuolaikinę oratoriją. Nepraleiskite.
Dėkojame visiems, kurie buvo kartu!
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Prienų rajono savivaldybė.
Ramūno Škirkos nuotraukos