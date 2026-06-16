Birželio 9 dieną Prienų rajono savivaldybės antrame aukšte atidaryta Angelijos Eidukienės tapybos darbų paroda „Gamta tarp potėpių“.
Menininkė gimė Latvijoje lietuvių šeimoje, kurioje kūrybiškumas buvo neatsiejama kasdienybės dalis. Polinkį menui ji paveldėjo iš tėvo, taip pat kūrusio įvairiose srityse. Ankstyvas domėjimasis daile buvo nuosekliai ugdomas mokykloje. Svarbią reikšmę menininkės formavimuisi turėjo vaikystės aplinka – ji augo Daukšiagirės dvare, kur ją nuolat supo įspūdingas dvaro parkas, miškai ir natūrali gamta. Ši patirtis tapo vienu esminių įkvėpimo šaltinių: iš čia kilo svajonė apie nuosavą botanikos sodą ir siekis per tapybą perteikti sukauptus vaizdinius bei patirtas emocijas.
Vėliau ji studijavo drabužių dizainą, tačiau stipri vidinė trauka tapybai ir erdvių kūrimui paskatino tęsti studijas Vilniaus dailės akademijoje, kur įgijo menų bakalauro ir magistro laipsnius.
Daugiau nei du dešimtmečius autorė kuria privačius interjerus, kuriuose vyrauja minimalistinė moderni estetika bei klasikos ir modernumo dermė. Vis dėlto jos tapyba atskleidžia kitą – intensyvesnę ir emocingesnę – kūrybos pusę. Drobėse dominuoja ekspresyvus potėpis, dinamiškos formos, sodrus, tonizuojantis koloritas, įvairios faktūros ir tekstūrų žaismė.
Būdama Lietuvos dendrologų draugijos nare, ji nuolat gilina santykį su augalija, keliauja po botanikos sodus, parkus ir kraštovaizdžio draustinius. Šios patirtys persikelia į paveikslus – juose atsiskleidžia gėlių kompozicijos, žydinčių pievų motyvai, medžių formos ir jų simbolinė „kalba“. Augalai darbuose kartais perteikiami ryškiai ir konkrečiai, o kartais – subtiliai stilizuoti, lyg efemeriški debesų pavidalai.
Menininkės kūryboje svarbi ne tik vizualinė išraiška, bet ir vidinė energija bei emocinis ryšys su vaizduojamu motyvu. Kiekvienas darbas pasakoja savitą istoriją, kviesdamas žiūrovą patirti spalvos, ritmo ir gamtos įkvėptą nuotaiką.
Šiuo metu autorė kuria Kaune, savo meno ir dizaino studijoje, gyvena ir tapo gamtos apsuptyje netoli Rumšiškių. Miško ir gamtos artumas išlieka neatsiejama jos kūrybos dalimi ir šiandien. Ji yra surengusi 10 personalinių parodų ir dalyvavusi keliose jungtinėse parodose.