ESO stiprina bendradarbiavimą regionuose ir dirba kartu su seniūnijomis: klientams – greitesni atsakymai, paprastesni sprendimai

„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) stiprina bendradarbiavimą su savivalda ir seniūnijomis, kad regionuose gyventojų klausimai, susiję su elektra ar dujomis, būtų sprendžiami greičiau ir paprasčiau. Bendrovė šalies seniūnijoms priskiria asmeninius vadybininkus ir kuria aiškesnį tiesioginio bendradarbiavimo modelį.
„Seniūnai yra arčiausiai žmonių – jie geriausiai žino, kuo gyvena vietos bendruomenės, su kokiais klausimais kasdien susiduria gyventojai ir verslas. Tiesioginis kontaktas padės seniūnams greičiau perduoti aktualią informaciją ESO, o mums – operatyviau reaguoti ir suteikti trūkstamą informaciją ar priimti reikiamus sprendimus“, – sako ESO Paslaugų tarnybos vadovė Agnė Domarkienė.
ESO kuriamas bendradarbiavimo modelis numato, kad visoms šalies seniūnijoms bus priskirti asmeniniai vadybininkai. Šiuo metu jie priskirti daugiau kaip 400 seniūnijų, o iki liepos planuojama tiesioginį kontaktą užmegzti su visomis Lietuvos seniūnijomis.
Seniūnai kviečiami kreiptis tiesiogiai
Seniūnai kviečiami dėl jų teritorijose kylančių klausimų jau dabar tiesiogiai kreiptis į jiems priskirtą ESO vadybininką arba specialiu kontaktu seniunai@eso.lt.
„Mūsų tikslas – kad seniūnai turėtų aiškų ir paprastą būdą tiesiogiai susisiekti su ESO. Todėl visus seniūnus, jei su jais dar nesusisiekė bendrovės atstovai, kviečiame kreiptis bendruoju paštu, kad kuo greičiau galėtume kartu spręsti gyventojams aktualius klausimus“, – pažymi A. Domarkienė.
Pasak jos, naujai diegiamas bendradarbiavimo modelis jau įsibėgėja – šiuo metu iš seniūnijų per savaitę sulaukiama apie 30 kreipimųsi.
„Dažniausiai tai labai praktiški klausimai – arti oro linijų augantys medžiai ar pavojų keliančios šakos, gandralizdžiai, po planinių darbų atsiradę viešojo apšvietimo trikdžiai, taip pat gyventojų klausimai dėl sąskaitų ir elektros tiekimo“, – sako Paslaugų tarnybos vadovė.
Atsakymai – tą pačią dieną
Skuodo rajono savivaldybės Aleksandrijos seniūnė Sandra Grigaitienė pastebi, kad tiesioginis kontaktas su ESO leidžia kur kas paprasčiau ir efektyviau spręsti iškilusius klausimus.
„ESO sprendimas seniūnijoms paskirti atsakingą vadybininką yra labai sveikintinas žingsnis. Savivaldoje dažnai susiduriame su situacijomis, kai sprendimų ar atsakymų reikia ne po savaitės ar kelių dienų, o čia ir dabar, todėl itin vertiname operatyvų bendradarbiavimą ir vadybininkų įsitraukimą“, – sako S. Grigaitienė.
Aleksandrijos seniūnė pasakoja neseniai turėjusi greitai gauti seniūnijos objektuose suvartojamos galios duomenis – pakako kreiptis į ESO vadybininką.
„Reikalingus duomenis gavome tą pačią dieną. Aišku viena – greitas reagavimas į užklausas labai padeda. Tikime, kad ir ateityje kartu spręsime aktualius klausimus konstruktyviai“, – teigia S. Grigaitienė.
ESO stiprina ryšį su regionais
Bendradarbiavimą su seniūnijomis ESO stiprina ir per išvažiuojamuosius klientų aptarnavimo vizitus regionuose. Taip siekiama stiprinti ir plėsti ryšius regionuose bei didinti paslaugų prieinamumą visoje Lietuvoje.
Nuo šio pavasario skirtingose savivaldybėse ESO rengia gyventojų aptarnavimo priėmimus, jau įvyko per 13 tokių išvažiuojamųjų konsultacijų. Per šiuos metus regionuose bus surengta apie 50 ESO išvažiuojamųjų priėmimų.
Vizitų vietos parenkamos pagal realų poreikį – vertinama, iš kurių regionų gaunama daugiausia užklausų, kur mažiau naudojamasi savitarna, taip pat atsižvelgiama į atstumą iki artimiausio ESO padalinio.
ESO siekis – atliepti visų klientų poreikius
ESO yra elektros ir dujų skirstymo tinklų operatorius, valdantis vieną moderniausių skirstomųjų tinklų Centrinėje Europoje ir užtikrinantis patikimą energijos tiekimą visoje Lietuvoje.
ESO prižiūri daugiau kaip 133 tūkst. km elektros tinklų ir 9,7 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių. Valdydama vieną didžiausių skirstomųjų tinklų regione bendrovė aptarnauja apie 1,9 mln. privačių ir verslo klientų.
ESO nuosekliai investuoja į tinklo modernizavimą ir skaitmenizaciją, didindama jo patikimumą, mažindama tiekimo sutrikimų skaičių ir užtikrindama spartų naujų klientų prijungimą – tai yra viena svarbiausių prielaidų šalies ekonomikos augimui.
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