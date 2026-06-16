Dešimtmečius trunkanti ligoninės istorija

Prieš įsteigiant ligoninę Prienuose, žmonių sveikata rūpinosi ne vienas daktaras ar vaistininkas, iš jų žymiausias buvęs Prienų miesto gydytojas Juozas Brundza įėjo ne tik į mūsų krašto, bet ir į visos Lietuvos istoriją.
1946 m. gegužės 1 d. Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Prienuose įsteigtas Sveikatos apsaugos skyrius, jo vedėju paskirtas Benediktas Narakas. Gydytojas Jonas Puodžiūnas tapo Motinystės ir kūdikių skyriaus inspektoriumi.
Paskirti vadovai: Prienų poliklinikos – vedėjas gydytojas J. Brundza, Birštono ambulatorijos – gydytojas Gasperas Jukna, Šilavoto ambulatorijos – felčeris Bronius Karvelis, Išlaužo ambulatorijos – felčeris Jokūbas Steponavičius, Balbieriškio ambulatorijos – sanitaras-felčeris Juozas Mažeika, vėliau – gydytojas Zigmas Žilevičius.
Liepos 10–12 d. skyrius derino paskutinius ligoninės steigimo klausimus Vilniuje. 1946 m. rugsėjo 1 d. gydytojas Jonas Puodžiūnas paskirtas Prienų apskrities ligoninės vedėju.
Ligoninė buvo įsikūrusi Cezaro Pšemeneckio name. Antrajame aukšte veikė akušerijos skyrius, taip pat buvo įsikūrusi tuberkuliozės ligoninė ir sanitarinis-epidemiologinis skyrius.
1950 m. balandžio 18 d. Prienų apskrities ligoninė pavadinta Prienų rajono centrine ligonine.
1950 m. liepos mėnesį Prienų ligoninė, poliklinika ir rajono ambulatorijos ir apylinkinės ligoninės sujungtos į vieną įstaigą ir gydytojai įpareigoti dirbti dvigrandėje sistemoje. Tuo metu ligoninėje buvo 75 lovos.
1950 m. spalio 1 d. Prienų Gimdymo namai pervadinti į Gimdymo skyrių, vedėja A.Eivienė.
1950–1955 m. ligoninėje buvo įsteigti vidaus ligų, chirurgijos, akušerijos skyriai, o poliklinikoje pradėjo dirbti daugiau specialistų: pediatrų, odontologų, ginekologų.
1952 m. ligoninėje įrengtas pirmasis rentgeno kabinetas, laboratorija, pradėta tvarkyti ligoninės vaistinė.
1954 metais gaisro metu sudegė poliklinikos pastatas, ji įsikūrė tuometinėje Gorkio gatvėje stovejusiame barake.
1958 metais ligoninėje buvo 100 lovų, dirbo 168 darbuotojai, iš jų 22 gydytojai.
Nuo 1960 metų pradėtos teikti dantų protezavimo paslaugos.
1955–1960 m. buvo įkurta greitosios medicinos pagalbos tarnyba, išplėstas akušerijos skyrius, padidintas lovų skaičius. Pradėjo veikti stomatologijos kabinetas, fizioterapijos patalpos.
1963 m. pradėta naujos ligoninės statyba.
1965 m. į naująsias patalpas perkelti pirmi skyriai – vidaus ligų ir chirurgijos. Į Prienus atvyko jauni gydytojai iš Kauno medicinos instituto, kurie čia pradėjo savo profesinę veiklą ir vėliau tapo svarbia rajono medicinos bendruomenės dalimi. Naujoje ligoninėje dirbo 220 darbuotojų.
1968 metais buvo uždaryta Stakliškių apylinkės ligoninė, o 1974 m. – Šilavoto apylinkės ligoninė.
1968–1970 m. ligoninė tapo daugiaprofiline gydymo įstaiga. Įkurti vaikų ligų skyrius, akušerijos-ginekologijos skyrius, rentgeno kabinetas su naujesne aparatūra, klinikinė laboratorija, fizioterapijos ir masažo kabinetai.
1975 m. ligoninei buvo suteiktas Prienų rajono ligoninės vardas.
1979 m. įsteigta Tuberkuliozės ligoninė, ligoninės lovų skaičius išaugo iki 250-ties.
1982 m. ligoninėje buvo atnaujinta operacinė, padidėjo ir atliekamų operacijų skaičius.
1985–1989 m. plėtėsi poliklinikos veikla, įdarbinta daugiau specialistų. Šiuo laikotarpiu itin daug dėmesio skirta motinų ir vaikų sveikatai.
1986 m. Tuberkuliozės ligoninė buvo uždaryta. Prienų ligoninėje liko 175 lovos.
1990–1992 m., atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Prienų rajono ligoninė išgyveno didelius pokyčius: teko prisitaikyti prie naujos tvarkos – peržiūrėti struktūrą, optimizuoti personalo sudėtį.
1994 m. įsteigti 20 lovų Nervų ligų ir 3 lovų Reanimacijos skyriai.
1997 m. spalio 1 d. buvusios ligoninės bazėje įkurtos dvi atskiros gydymo įstaigos: VšĮ Prienų ligoninė ir Prienų PSPC.
2007–2010 m. įgyvendinus ES struktūrinių fondų projektus, renovuota didžioji dalis ligoninės pastato, atnaujintos vidaus ligų ir vaikų ligų skyrių palatos, modernizuotas tuberkuliozės kabinetas, įrengti nauji tyrimų kabinetai, pagerintos laboratorijos sąlygos.
2010 m. Nervų ligų skyrius integruotas į Vidaus ligų skyrių.
2010 m. Chirurginis ir Ginekologinis skyrius perorganizuoti į Dienos chirurgijos skyrių, vėliau apjungus skyrius, įkurtas Dienos chirurgijos – reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius.
2012 m. atnaujintos Priėmimo–skubios pagalbos skyriaus patalpos, pagerintas pacientų srautų valdymas, įrengti nauji stebėjimo postai.
2014 m. pradėjo veikti ir išplėstas reabilitacijos kabinetas: fizioterapija, magnetoterapija, gydomasis masažas, kineziterapija.
2016–2018 m. ligoninė įgyvendino kelis pastatų modernizavimo projektus, finansuotus iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybės lėšų.
2019 m. ligoninėje buvo pradėtos diegti elektroninės sveikatos integracijos priemonės.
2020 m. prasidėjusi COVID-19 pandemija tapo vienu didžiausių iššūkių Prienų ligoninei per visą jos istoriją nuo pokario laikų. Pandemijos metu ypač išryškėjo medikų bendruomeniškumas, tarpusavio pagalba ir didžiulis pasiaukojimas.
2023 m. įkurtas funkcinis Prienų rajono savivaldybės sveikatos centras, o koordinuojančia įstaiga paskirta Prienų ligoninė.
2024 m. uždarytas Vaikų ligų stacionaro skyrius, toliau teikiamos Vaikų dienos stacionaro paslaugos.
Nors rajoninėms ligoninėms tenka spręsti iššūkius – personalo, finansavimo, didėjančių pacientų poreikių – Prienų ligoninė išlaiko savo misiją būti pagrindiniu sveikatos priežiūros centru visam kraštui ir tęsti daugiau nei 80 metų trunkančią istoriją, prasidėjusią 1946-aisiais.
Ligoninėje dirba 220 darbuotojų: 77 gydytojai, 66 slaugytojos, 26 slaugytojų padėjėjos, 49 kitų specialybių darbuotojai.
Kasmet joje suteikiama pre 80 000 įvairių sveikatos priežiūros paslaugų, stacionare gydoma per 2 500 pacientų.
Parengta pagal
VšĮ „Prienų ligoninė“ informaciją