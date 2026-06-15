Vytautas Mekšriūnas (1947-09-05– 2026-06-08)

Taip buvo lemta, kad Vytautas Mekšriūnas kelionę žemėje baigė pačiu gražiausiu ir tauriausiu laiku, kai gamta svaigsta nuo žiedų, kvapų ir balsų gausos. Gal tai ir simboliška, nes nuo mažens domėjosi muzika ir aviacija. Besimokydamas Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos vardo vidurinėje mokykloje lankė aviamodeliavimo būrelį.
„Svajonių skraidyti niekada neturėjau, labiau domino aviacijos istorija“, – sakydavo Vytautas.
Besimokydamas tuometinio Kauno politechnikos instituto Mašinų gamybos fakultete, jis pradėjo rinkti visų tipų skraidančių aparatų kartoteką. Rinko net 15 metų. Baigęs KPI gavo paskyrimą į Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklą konstravimo biuro technologu. Aviacijos nepamiršo ir, pasinaudodamas savo kartoteka, rašė straipsnius apie lėktuvus „Sparnų“ žurnalui. Čia jį surado šviesios atminties Prienų eksperimentinės sportinės aviacijos (ESAG) direktorius Vytautas Pakarskas. 1973 m. Vytautas jau – ESAG vyriausiasis konstruktorius, vėliau – informacijos skyriaus viršininkas. Netrukus tapo „dešiniąja“ V. Pakarsko ranka, važinėjant po tuometinės TSRS LDAALR priklausančias įmones, aviacijos institutus, daugybę mokslinių tyrimų institutų, vadinamų „pašto dėžutėmis“, nes, kuriant sklandytuvus, reikėjo įvykdyti visus TSRS reikalavimus atliekant aerodinaminius, statinio ir dinaminio atsparumo, resurso ir skraidymų gamyklinius bei valstybinius bandymus ir kt.
Taktiškas, lengvai bendraujantis, kruopštus, turintis jumoro gyslelę Vytautas nesunkiai sugebėdavo užmegzti ryšius su aukščiausio rango kariškiais, gauti reikiamą informaciją, „pramušant“ raštus ir gaunant reikiamus parašus. Nepamiršo ir muzikos. Iš kelionių parsiveždavo ir draugams parveždavo pačių naujausių ir tuo metu sunkiai gaunamų plokštelių. Jo plokštelių kolekcijos galėjo pavydėti didžiausi melomanai.
Sklandytvų gamykloje dirbo beveik trisdešimt metų. Vėliau pragyvenimo šaltiniu tapo muzikos įrašų studija „Klavyras“. Ir kokios tik muzikos pas Vytautą nebuvo! 2023 m. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai padovanojo kompaktinį diską, kuriame įrašė surinktas dainas, sukurtas Justino Marcinkevičiaus žodžiais.
2019 m. laikraštis „Gyvenimas“ ir žurnalas „Aviacijos pasaulis“ išspausdino trijų dalių labai įdomius V. Mekšriūno „Prisiminimus apie darbą su Pakarsku“.
Puikus šeimos tėvas, užauginęs dvi šaunias dukras Sandrą ir Dianą, sulaukęs ir penkių anūkų. Mėgdavo dėvėti marškinėlius su užrašu „Niekuomet nenuvertink senelio“.
Sklandukų atmintyje Vytautas Mekšriūnas liks, kaip talentingas, pilnas humoro, nuoširdus, tiesiog labai geras žmogus.
Draugų būrys