Birželio 4 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko rankraščių skaitymo festivalio „Tekstūros“ renginys, subūręs literatūros mylėtojus ir kūrėjus. Vakaro metu savo kūrybą pristatė net šešios lietuvės autorės – Lavisa Spell, Kamilė Birgė, Jolanta Waldner, Tyla Audroje, E.M.A Rotvel, S.V. Lilith.
Kiekviena autorė skaitė savo rankraščių ištraukas savitu balsu, nuotaika ir jausmu. Susirinkusieji turėjo galimybę išgirsti skirtingas istorijas, pažinti įvairius literatūrinius pasaulius bei kūrėjų braižą. Vienos ištraukos buvo paslaptingos, įtemptos, kitos jautresnės ir kupinos emocijų.
Renginio metu Lavisa Spell pasakojo festivalio „Tekstūros“ istoriją. Pasak jos, festivalis gyvuoja nuo 2020 metų, tačiau prasidėjusi pandemija sustabdė jo veiklą. Po kelerių metų pertraukos buvo nuspręsta festivalį atgaivinti ir suteikti naują kryptį. „Tekstūras “ organizuoja Neoficialaus Rašytojų Pusryčių klubo narės, kurios šiandien jau yra tapusios oficialiu klubu. Narės kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį susitinka bendriems pusryčiams, dalijasi kūrybiniais atradimais, aptaria rašymo procesą ir atveria savo kūrybos užkulisius. Būtent šio klubo iniciatyva festivalis buvo prikeltas naujam gyvenimui ir dabar keliauja po įvairius Lietuvos miestus bei miestelius, pristatydamas autorių kūrybą vis platesnei auditorijai.
Susitikimo metu lankytojai išgirdo ne tik rankraščių ištraukas, bet ir sužinojo, ką reiškia autorių pasirinkti pseudonimai, kokios istorijos už jų slypi ir kodėl kūrėjos nusprendė prisistatyti būtent šiais vardais.
Jaukų ir šiltą vakarą vainikavo netikėta, tačiau simboliška pabaiga – renginio dalyvės ir svečiai susibūrė bendram šokiui. Taip „Tekstūros“ tapo ne tik literatūriniu susitikimu, bet ir bendrystės, kūrybos bei gyvo ryšio švente.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija