Skriaudžiuose – išskirtiniai pasiekimai ir renginiai

Birželio 7 d. Skriaudžiuose, Lietuvos mažojoje kultūros sostinėje, nuskambėjo ilgiausias kanklių muzikos koncertas „Man tėvelis padirbdino skambias kankleles“. Kanklių metams ir ansamblio „Kanklės“ 120 metų jubiliejui skirtas koncertas truko 7 valandas ir 45 minutes – tai ilgiausiai trukęs kanklių koncertas Lietuvoje. Šį išskirtinį pasiekimą „Ilgiausias kanklių muzikos koncertas“ dar turi užregistruoti VšĮ „Lietuvos išskirtinių pasiekimų tarnyba“ (buvusi agentūra „Factum“ prie Lietuvos kultūros fondo) į Lietuvos išskirtinių pasiekimų knygą, anksčiau vadintą Lietuvos rekordų knyga.
Saulės nutviekstą Tėvo dieną vykusiame renginyje netrūko ne tik muzikos, bet užsiėmimų visai šeimai. Tautinio paveldo mylėtojai galėjo ne tik akis paganyti į nuostabius žemaitiškus, aukštaitiškus ar dzūkiškus tautinius kostiumus, bet ir palyginti skirtingų regionų kanklių bei kitų instrumentų skambesį. Skriaudžių buities muziejaus edukacijos kvietė dekoruoti medinį rankų darbo pakabuką ,,Kanklės“ ir lininį maišelį. Į jį kiekvienas įsidėjo buities muziejuje augančių čiobrelių, kurių arbata primins apie dalyvavimą ilgiausiame kanklių muzikos koncerte. Višakio Rūdos kultūros namų atstovės mokė pasigaminti šiaudinius paukštelius ir nusipiešti atvirukus su plaktukais „Žolynų linkėjimai“. Pačiais mažiausiais pūkuotais gyvūnėliais džiugino jūrų kiaulyčių veisykla „Lepūnėlis“ ir „Ožkamalė“ naminiai gyvūnai, vyresnieji akių neatitraukė nuo tautodailininkų mugės – vyko tikras tautinis šurmulys, skirtas išsiilgusiems savo šaknų.
Skriaudžių buities muziejuje vykusiame koncerte nepertraukiamai vyko 32 pasirodymai, kurių metu į sceną lipo per 200 atlikėjų ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš Berlyno. Tai – tik vienas iš renginių, kurie šią vasarą vyks Skriaudžiuose. Rugpjūčio mėnesį rinksis visi, norintys patirti etnomuzikavimo smagumus stovykloje „Suvalkijos žali sodai“. Rugsėjo 6-ąją dar vienas Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro organizuojamas renginys, skirtas Skriaudžių ansamblio „Kanklės“ 120 metų įkūrimo jubiliejui, sujungs tradiciją ir modernumą – nuo folkloro kolektyvų koncertų bei edukacinių veiklų iki šiuolaikinio meninio pasirodymo „Kanklių pulsas“, kuriame kanklių muzika persipins su elektroninės muzikos garsais, audiovizualinėmis instaliacijomis ir šiuolaikinio šokio interpretacijomis. Tikimasi, kad projektas „Kodas: Kanklės 120“ taps išskirtiniu pavyzdžiu, kaip tradicinės muzikos paveldas gali būti ne tik saugomas, bet ir atnaujinamas, kaip jis gali išlikti gyvas ir įkvepiantis šiuolaikinei visuomenei.
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, Prienų rajono vietos veiklos grupė ir Prienų rajono savivaldybė.
Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro informacija