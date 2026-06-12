Senajame Ašmintos parke naujai suskambo vasaros švenčių tradicija

Birželio 6 dieną Ašmintos senajame parke šurmuliavusi šio krašto šventė „Kai tėviškės laukai gėlėm sumirga“ ne tik atkėlė vartus vasarai, bet ir pradėjo seniūnijose kasmet vykstančių vasaros švenčių etapą, kviečiantį atsipalaiduoti nuo kasdienės rutinos, bendruomeniškai pavakaroti su kaimynais, pažįstamais, drauge pasidžiaugti šiltojo metų laiko, pražydusios gamtos teikiamais privalumais.
Organizatorių – Ašmintos laisvalaikio salės, kaimo bendruomenės „Ošvenčia“, bibliotekos, Pakuonio seniūnijos – pastangomis sutvarkytas, išvalytas, nušienautas, renginiui paruoštas parkas vėl prisiminė ir atkartojo geriausius savo laikus, kuomet čia vykdavo vasaros šventės ir vakaronės. Lauko scenoje skambėjo Prienų rajono savivaldybės vicemerų Laimutės Jančiukienės ir Deivido Dargužio, Tarybos narių Ritos Keturakienės, Jauniaus Mališausko, seniūno Antano Keturakio, Žemės ūkio skyriaus vedėjos Aušros Tamošiūnienės sveikinimai, Ašmintos laisvalaikio salės folkloro grupės „Ošvenčia“ (vadovė Rima Vilkienė), Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos mokinių vokalinio ansamblio (mokytoja Marina Charitonova) dainos. Susirinkusiuosius linksmino Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro liaudiškos kapelos „Jieznelė“ (vadovė Ingrida Valentienė) muzikantai ir dainininkai. Žiūrovų palaikymo ir aplodismentų sulaukė instrumentinės – vokalinės grupės „For You“ profesionalų gyvo garso koncertas. Iš jų estafetę perėmė grupė „Husarai“ su klausytojų pamėgtomis dainomis.
Iš tolo girdimas šventės šurmulys priviliojo daugybę žmonių, šeimų su vaikais – pasklidę po parką jie rado lauko žaidimų, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos darbuotojų organizuotas kūrybines dirbtuves, valstiečių ir žaliųjų palapinę, Krašto apsaugos savanorių demonstruojamą kario žygio ekipuotę, batutą, saldumynų ir žaislų mažiesiems ir, žinoma, galėjo paskanauti gero, su meile pagaminto maisto.
Pasinaudodamos proga Ašmintos laisvalaikio salės vadovė Rima Vilkienė ir bendruomenės „Ošvenčia“ pirmininkė Rasa Vaitauskaitė padėkojo atlikėjams, gausiausiai žydinčių sodybų šeimininkams, darbščiausioms šeimininkėms, bendruomenės troškinio virėjams; aktyviausioms ir naujakurių šeimoms, rėmėjams ir partneriams, kurių dėka šventė buvo turininga ir pritraukė daugybę vietos žmonių bei iš toliau atvykusių svečių.
Daugiau: https://www.facebook.com/laikrastisgyvenimas