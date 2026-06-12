Istorija tęsiasi kasdieniame gyvenime, darbuose ir bendrystėje

Gegužės 30 dieną Ingavangio bendruomenė iškilmingai paminėjo 25-ąsias savo veiklos metines. Į šventę susirinko bendruomenės nariai, kraštiečiai, svečiai ir bičiuliai, kurie kartu prisiminė bendruomenės nueitą kelią, pasiektus rezultatus bei žmones, savo darbu kūrusius ir puoselėjusius šį kraštą.
Pasak pirmininkės, pastatas, kuriame šiandien vyksta bendruomenės veikla, buvo pastatytas dar 1933 metais. Tuomet trijų kaimų – Ingavangio, Žarstos ir Juodaraisčio – ūkininkai savo iniciatyva ir lėšomis pastatė mokyklą savo vaikams. Manoma, kad tai buvo vienas pirmųjų tarpukario Lietuvos kaime specialiai mokyklai statytų pastatų. Tokios mokyklos poreikį lėmė gausus gyventojų skaičius – 1923 metų duomenimis, šioje vietovėje gyveno net 744 žmonės. Spėjama, kad tuo metu Ingavangis buvo vienas didžiausių Lietuvos kaimų. Šiandien čia gyvena apie 120 gyventojų.
Nors šiandien gyventojų skaičius gerokai mažesnis nei prieš šimtmetį, Ingavangis nėra nykstantis kaimas. Priešingai – pastaraisiais metais jis pamažu auga ir atsinaujina. Į kaimą atvyksta naujų gyventojų, kurie čia įsigyja sodybas ir poilsiui, ir nuolatiniam gyvenimui. Naujakuriai aktyviai įsitraukia į bendruomenės veiklą, dalyvauja renginiuose, prisideda prie bendrų iniciatyvų ir tampa svarbia bendruomenės dalimi. Todėl, nors Ingavangis nėra didelis, jis netuštėja – čia ir toliau vyksta gyvenimas, o bendruomenė kasmet pasipildo naujais nariais.
Uždarius mokyklą, jos statytojų vaikai ir vaikaičiai nusprendė neleisti pastatui sunykti. Jie ėmėsi iniciatyvos steigti bendruomenę ir išsaugoti šį kraštui svarbų statinį. Viena pagrindinių bendruomenės kūrimo iniciatorių buvo pirmoji bendruomenės pirmininkė, šviesaus atminimo Onutė Tamošiūnienė. Vėliau bendruomenei vadovavo Jonas Radzevičius, kuriam aktyviai talkino paskutinioji Ingavangio mokyklos vadovė Valentina Radzevičienė.
Rasa Juocevičienė taip pat pasidalijo asmeniniu ryšiu su šiuo kraštu. Jos močiutės kilusios iš Ingavangio, o senelis dalyvavo statant mokyklą – vežė medieną būsimam pastatui. Todėl rūpinimasis šiuo pastatu jai yra ne tik visuomeninė veikla, bet ir pagarba savo šeimos bei krašto istorijai.
Per bendruomenės veiklos metus daug dėmesio buvo skirta pastato išsaugojimui. Pasinaudojus įvairių fondų parama buvo sutvarkytas ir uždengtas stogas, pakeisti langai bei durys. Įgyvendinus du Žemės ūkio ministerijos remtus projektus, aplinka pasipuošė naujomis trinkelėmis, lauko suolais ir tvora. Prie pastato išlaikymo ir atnaujinimo prisidėjo Prienų rajono savivaldybė, tačiau didžiausias indėlis teko patiems bendruomenės žmonėms, kurie savo lėšomis, skirtu darbu ir laiku tvarkė vidaus patalpas bei kūrė jaukią erdvę visiems susibūrimams.
Šiandien Ingavangio bendruomenė aktyviai puoselėja tradicijas ir organizuoja įvairius renginius, tačiau neapsiriboja vien vietine veikla. Bendruomenė glaudžiai bendradarbiauja su kitomis organizacijomis ir įstaigomis. Tarp įsimintiniausių iniciatyvų buvo edukacinis projektas „Sūrio kelias“, vykdytas kartu su Prienų meno mokykla, susitikimai su Vytauto Didžiojo universiteto studentais bei kartu su ūkininkais organizuota ir gausų būrį žmonių subūrusi Sekminių šventė.
Šventės metu ypatingais padėkos žodžiais buvo prisimintas šviesaus atminimo Kostas Algirdas Aleksynas. Jo iniciatyva buvo surinkta ir įamžinta Ingavangio krašto istorija knygoje „Mes iš Ingavangio“. Šis leidinys tapo neįkainojamu krašto metraščiu, kuriame sugulė žmonių prisiminimai, istorijos, nuotraukos ir svarbiausi vietovės įvykiai. Kaip buvo pabrėžta renginyje, ši knyga yra tarsi paminklas Ingavangiui – jo žmonėms, mokyklai, bendruomeniškumui ir vertybėms, kurios išliks ateities kartoms.
Jubiliejinės šventės metu bendruomenę sveikino Prienų rajono savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis, Šilavoto seniūnė Neringa Pikčilingienė, Prienų rajono savivaldybės Tarybos narys Jovydas Juocevičius, Prienų miesto bendruomenės pirmininkė ir Tarybos narė Loreta Jakinevičienė bei Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkė Asta Gluoksnienė.
Sveikindami jubiliatus svečiai dėkojo bendruomenės nariams už aktyvumą, iniciatyvas ir ilgametį darbą telkiant žmones bendroms veikloms. Buvo pabrėžta, kad per ketvirtį amžiaus Ingavangio bendruomenė tapo svarbia vietos gyvenimo dalimi, puoselėjančia tradicijas, stiprinančia kaimynystės ryšius ir skatinančia bendruomeniškumą.
Šventės metu buvo pagerbti ir aktyviausi bendruomenės nariai, kurių ilgametis darbas, iniciatyvumas bei nuoširdus rūpestis bendruomenės gerove prisidėjo prie Ingavangio bendruomenės augimo ir stiprėjimo. Bendruomenės pirmininkė pabrėžė, kad kiekvienas nuveiktas darbas – nuo renginių organizavimo iki aplinkos tvarkymo, projektų įgyvendinimo ar pagalbos kaimynams – kuria bendruomenės stiprybę ir leidžia išsaugoti gyvą bendrystės dvasią.
Šventinę nuotaiką kūrė ansamblis „Korys“, kurio atliekamos dainos subūrė susirinkusiuosius bendrai dainai, prisiminimams ir nuoširdžiam bendravimui.
Jubiliejinė šventė tapo ne tik proga pažvelgti į bendruomenės istoriją, bet ir įvertinti tai, kas sukurta per 25 metus. Ingavangio bendruomenės istorija liudija, kad bendrystė,savanorystė ir meilė savo kraštui gali išsaugoti ne tik pastatus, bet ir žmonių ryšius. Prieš beveik šimtmetį bendromis jėgomis pastatyta mokykla šiandien tebėra gyvas bendruomenės centras, o jos sienos ir toliau pasakoja istoriją apie žmones, kurie tikėjo, kad kartu galima nuveikti daugiau.
Ingavangio bendruomenės 25 metų sukakties minėjimas dar kartą priminė, kad didžiausias kaimo turtas yra ne pastatai ar skaičiai statistikos lentelėse, o žmonės – tie, kurie čia gyveno, gyvena šiandien ir kurs šio krašto ateitį rytoj. Šiandienos Ingavangis yra puikus įrodymas, kad bendruomeniškumas nepriklauso nuo gyventojų skaičiaus. Kaimas išlieka gyvas, atviras naujiems žmonėms ir idėjoms, o jo ateitis kuriama ant tų pačių vertybių, kurios prieš daugiau kaip devyniasdešimt metų paskatino vietos žmones savo rankomis pastatyti mokyklą savo vaikams. Būtent todėl Ingavangio istorija tęsiasi – ne muziejuje ar knygų puslapiuose, bet kasdieniame žmonių gyvenime, darbuose ir bendrystėje.
Ingavangio bendruomenės informacija