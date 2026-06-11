Šventėje „Aš ir mano super šeima“

Gegužės 15 dieną Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre vyko jauki ir smagi šeimų šventė „Aš ir mano super šeima“, skirta paminėti Tarptautinę šeimos bei vaikų gynimo dieną. Į šventę susirinko gausus būrys vaikų, tėvelių ir bendruomenės narių.
Šventė prasidėjo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorės Aurelijos Urbonienės sveikinimo žodžiais ir Vaikų dienos centro „Pienės pūkas“ lankytojų muzikiniu kūriniu „O mes vaikai“. Šventėje skambėjo meninio lavinimo studijos „Ramunėlė“ atlikėjų dainos. Šventėje dalyvavo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Nemuno kilpų regioninio parko bei Prienų krašto muziejaus atstovai, Prienų policijos bendruomenės pareigūnės. Kiekviena organizacija paruošė įdomių edukacijų, užduočių ir veiklų vaikams bei jų šeimoms. Dalyviai dalyvavo įvairiose aktyviose veiklose, bendravo, kūrė ir smagiai leido laiką kartu. Šeimos galėjo pasijusti super herojais ir įsiamžinti foto stende. Savanorės Akmėja ir Aurelija padėjo pasigražinti veidukus bei tapti norimais personažais. Ypatingo susidomėjimo sulaukė „Šeimos namelis“, ant kurio visi galėjo palikti savo žymę, mintį ar palinkėjimą. Visą šventę vainikavo saldi cukraus vata iš „Linksmas lagaminas“ bei vaikų džiaugsmą sukėlęs batutas.
Šventinė popietė paliko daug gražių emocijų, šypsenų ir prasmingų akimirkų visoms dalyvavusioms šeimoms. Už idėjų įgyvendinimą tariame nuoširdų ačiū visiems dalyvavusiems partneriams: Prienų visuomenės sveikatos biuro, Nemuno kilpų regioninio parko, Prienų krašto muziejaus, studijos „Ramunėlė“ atstovams bei Prienų policijos bendruomenės pareigūnėms. Taip pat dėkojame Juliui Strampickui už suteiktą galimybę pramogauti ant batuto, įsiamžinti prie foto sienelės ir už pagamintą „Šeimos namelį“.
Renginį „Aš ir mano super šeima“ organizavo ir įgyvendino socialinės darbuotojos, dirbančios su šeima: Rita Masikonienė, Agnė Mieldažienė, Aistė Morkūnienė, Birutė Songailienė, Dalė Danulevičiūtė, Paulina Stasiukynė, Judita Lučkienė, atvejo vadybininkės: Dovilė Navickienė, Jurgita Vaitiekienė, individualios priežiūros darbuotoja Vitalija Aleksevičiūtė.
Rita Masikonienė
Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja,
dirbanti su šeima