Stakliškėse įvyko jau penktasis Vasaros atidarymo festivalis

Gegužės 29 dieną Stakliškėse įvyko jau 5-asis tradicinis Vasaros atidarymo festivalis, kurį organizuoja Dzūkijos gimnazijos Stakliškių skyriaus mokiniai kartu su mokytoja Audrone Zdanevičiene.
Šių metų festivalio programa buvo itin turtinga ir įvairi. Renginys prasidėjo pokalbiais su dviem įkvepiančiomis asmenybėmis – motociklininke Greta, geriau žinoma kaip „Shegoeswroom“, ir pilote Julija Jeršova.
Vėliau festivalio dalyviai buvo kviečiami išbandyti netradicines pamokas ir įvairias aktyvias veiklas. Teniso užsiėmimus vedė Birštono sporto centro treneris Linas Smailys, šokio pamoką – šokių klubo „Vilnis“ trenerė ir gatvės šokėja Viltė Rinkevičiūtė. Dainavimo pamoką vedė kraštietė mokytoja, atlikėja ir dainų kūrėja Gabrielė Dzencevičiūtė. Vytauto Didžiojo universiteto Akademinio jaunimo mokslinė draugija „Modusas“ festivalio svečius pakvietė į gamtos mokslų pažinimo veiklas, o „Slackline Lietuva“ treneriai siūlė išbandyti jėgas balansavimo ir laipiojimo rungtyse.
Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centre teatras „Bats“ pristatė muzikinį ir edukacinį spektaklį visai šeimai „BO“.
Festivalio metu vyko ir du sporto turnyrai – krepšinio bei tinklinio. Organizatoriai džiaugiasi, kad būtent šios varžybos kasmet sulaukia vis daugiau dalyvių ir komandų. Šiais metais turnyruose dalyvavo stakliškiečiai ir atvykę svečiai iš Aukštadvario ir Trakų mokyklų.
Pagrindiniais sporto turnyrų rėmėjais tapo restoranas „Beržas“, užkandinė „S4 – Keturi skonio pasauliai“ ir Aukštadvario krautuvėlė. Jie įsteigė pagrindinius prizus turnyrų nugalėtojams.
Vakare vyko baigiamasis festivalio koncertas. Jo metu skambėjo vietinių kolektyvų atliekamos dainos, pasirodė šokių kolektyvai iš Stakliškių KLC ir mokyklos, savo talentus demonstravo šokių studija RED iš Kauno.
Scenoje dainavo gimnazijos mokinė Ema, kraštietės Gabrielė Dzencevičiūtė ir Milena Ruseckaitė, o Birštono kultūros centro „GO Dance“ šokėja Agota žavėjo žiūrovus šokio pasirodymu.
Vakaro kulminacija tapo sparčiai populiarėjantys jaunieji muzikantai Aukštaitis ir Leonas bei visiems gerai žinoma LEDI AIS.
Koncertą vedė renginių vedėjas Marius Pavalkis.
Koncerto metu mažųjų festivalio lankytojų laukė nemokamos pramogos – batutai, veidų piešimas, animatorius ir įvairūs lauko žaidimai. Festivalio draugai – prekės ženklas AROMAMA – kvietė nemokamai pasigaminti namų kvapą.
Penktasis Vasaros atidarymo festivalis Stakliškėse sulaukė didelio lankytojų susidomėjimo. Prie renginio įgyvendinimo prisidėjo daugybė vietos verslų, ūkių, bendruomenių, fizinių ir juridinių asmenų.
Festivalio organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems rėmėjams, tėvams, bendruomenės nariams, ūkininkams ir partneriams už paramą, pagalbą bei tikėjimą šia iniciatyva. Ypatinga padėka skiriama Prienų rajono savivaldybei, Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centrui, Stakliškių seniūnijai, Stakliškių vyrų krepšinio komandai, Jonučių pieno ūkiui, prekės ženklui „Nečia“, Ateities Rojaus krautuvėlei, įmonėms „Protinga inžinerija“, „Traškius“, MB „Marlukas“, MB „Pečialinda“, Aukštadvario krautuvėlei, MB „Moto alėja“, „nuomOK lauko žaidimai, batutai“, „S4 – Keturi skonio pasauliai“, UAB „Lietuviškas midus“, restoranui „Beržas“ ir Želkūnų bendruomenei.
Festivalio organizatoriai dėkoja visiems apsilankiusiems svečiams ir linki gražios, saulėtos bei turiningos vasaros.
Mokytoja Audronė Zdanevičienė
Ramūno Škirkos ir Pauliaus Lučkos nuotraukos