Šiltas poezijos ir muzikos vakaras Naujosios Ūtos bibliotekoje

11 birželio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Birželio 2 d. Naujosios Ūtos bibliotekoje vyko jaukus ir prasmingas poezijos vakaras, subūręs vietos bendruomenės narius ir svečius. Renginio dalyviai pasinėrė į poezijos pasaulį, klausėsi muzikos bei pabuvo šiltoje bendrystėje.
Vakaro svečias kunigas Rytis Baltrušaitis dalijosi poezija, gyvenimo įžvalgomis, prisiminimais ir jautriomis mintimis apie žmogų, tikėjimą, gyvenimo prasmę bei tarpusavio ryšį. Jo skaitomos eilės ir nuoširdūs pasakojimai sukūrė ypatingą atmosferą, kvietusią susimąstyti ir įsiklausyti.
Poezijos vakarą praturtino muzikantai Eglė ir Nerijus Malinauskai. Jų atliekami muzikiniai kūriniai darniai susiliejo su poezijos žodžiais ir suteikė renginiui dar daugiau jaukumo bei emocinio jautrumo.
Ypač jautria vakaro dalimi tapo kunigo Ryčio Baltrušaičio dedikacija neseniai mirusiai bičiulei Ingridai. Šviesūs prisiminimai, poezijos eilės ir muzikos garsai tapo prasminga pagarba jos atminimui.
Naujosios Ūtos bibliotekos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja kunigui Ryčiui Baltrušaičiui, Eglei ir Nerijui Malinauskams už padovanotą prasmingą kultūros ir bendrystės vakarą. Taip pat dėkojame visiems dalyviams, ypač aktyvioms bendruomenės moterims, kurios savo pagalba, dėmesiu, vaišingumu ir nuoširdžiu dalyvavimu prisideda prie bibliotekos renginių sėkmės.
Tokie susitikimai primena, kad poezija, muzika ir nuoširdus bendravimas turi ypatingą galią suartinti žmones, stiprinti bendruomenę ir praturtinti kasdienybę. 
Sonata Milušauskienė
Naujosios Ūtos bibliotekos bibliotekininkė

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