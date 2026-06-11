Poezijos pavasaris Šilavoto Davatkyne

11 birželio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Gegužės 30 d. Šilavoto Davatkyne įvyko tarptautinio „Poezijos pavasario“ festivalio skaitymai. Šis tradicinis, ilgiausiai gyvuojantis poezijos festivalis Lietuvoje, organizuojamas Lietuvos rašytojų sąjungos, šiais metais vyko 62-ąjį, o Šilavoto Davatkyne – 20-ąjį kartą. Jubiliejiniame renginyje dalyvavo svečiai iš Lietuvos bei Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos. Renginį pradėjo kraštietis, saksofonistas Šarūnas Žioba.
Pirmasis „Poezijos pavasario“ skaitymų renginys Šilavoto Davatkyne suorganizuotas 2006 metais. Jo iniciatoriais tapo Lincevičiai, Gintautas Dabrišius, Aldona Ruseckaitė bei tapytojas, klasikas Alfonsas Vilpišauskas (1945-2015), ypatingai mėgęs poeziją. Tuo metu čia jau vyko meno plenerai, parodos, bendruomenės renginiai, tad sumanyta paįvairinti meno lauką, pakviečiant profesionalius poetus pasidalinti savo kūryba bei paįvairinti Šilavoto kultūrinį gyvenimą. Pirmuosiuose poezijos skaitymuose dalyvavo Aldona Ruseckaitė, Gintautas Dabrišius, Donaldas Kajokas, Dovilė Zelčiūtė. Šilavoto mokyklos kolektyvas pasveikino tų metų „Poezijos pavasario“ laureatą G. Dabrišių. Taip šis renginys tapo tradiciniu ir vyksta kasmet.
Šventės metu eksponuota fotografijų paroda, Danguolės Lincevičienės specialiai parengta jubiliejiniam renginiui. Fotografijose buvo galima pamatyti užfiksuotas akimirkas iš visų, nuo 2006 m. vykusių poezijos skaitymų. Atliepiant parodą, A. Rusckaitė pasidalijo prisiminimais apie pirmuosius renginius. D. Lincevičienė prisiminė, jog Lietuvos rašytojų sąjungą nebuvo paprasta įkalbėti Šilavoto Davatkyną įtrauktį į festivalio vietų sąrašą, tačiau pavyko, ir dabar, jos žiniomis, rašytojai jau prieš kelerius metus rezervuoja vietas į čia vykstančius poezijos skaitymus.
Šias metais renginyje dalyvavo rašytoja, poetė Aldona Ruseckaitė, poetas, vertėjas Kornelijus Platelis – 1996 m. Poezijos pavasario laureatas, vertėjas, libretų autorius, literatūros ir meno kritikas Dainius Gintalas, poetas, dramaturgas, aktorius Mindaugas Valiukas bei svečiai iš užsienio: poetas Adam Horovitz (Adamas Horovicas) – Didžioji Britanija, poetė Marie Ginet – Prancūzija. Užsienio svečiai savo kūrybą skaitė gimtąja kalba, lietuvių auditorijai ją išvertė ir perskaitė D. Gintalas (M. Ginet ) ir K. Platelis (A. Horovitz). Renginyje taip pat dalyvavo ir jį moderavo poetas Tomas Vyšniauskas – šių metų tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ Kauno regiono vadovas.
Renginio dalyvius ir svečius pasveikino Prienų rajono savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis, vicemerė Laimutė Jančiukienė bei Seimo narė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Nuo 2006-ųjų poezijos skaitymuose Šilavoto Davatkyne lankėsi poetai iš Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Vokietijos, Airijos, Olandijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Estijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos. Renginiuose dalyvavo ir festivalio laureatai, ir pradedantieji bei profesionalūs poetai.
Kviečiame dalyvauti ir kituose Šilavoto Davatkyno renginiuose – artimiausias renginys – liepos 11 d., kuomet vyks profesionalių menininkų plenero uždarymo renginys, jame – meno kūrinių paroda bei koncertinė programa.
Viktorija Bielevičienė
Šilavoto Davatkyno bendruomenės pirmininkė

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