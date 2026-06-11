Festivalyje pelnėme Žiūrovų simpatijų prizą

11 birželio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Gegužės 30 d. tautinių šokių kolektyvas „Ringis“ dalyvavo jau 20-ąjį kartą Garliavoje vykusiame vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvų festivalyje „Atdarykim vartelius 2026“. Scenoje sukosi net 9 kolektyvai, o visą dieną lydėjo puiki nuotaika, šypsenos ir nuostabus oras.
Ypač džiaugiamės, kad Garliavos kultūros centro kolektyvo „Ąžuolas“ įsteigtas Žiūrovų simpatijų prizas atiteko mums – kolektyvui „Ringis“!
Nuoširdžiai dėkojame festivalio organizatoriams ir kolektyvui „Ąžuolas“ už šį gražų įvertinimą bei puikų prizą.
Didžiausias AČIŪ visiems, kurie balsavo už mus, palaikė, plojo ir dalijosi gera energija. Jūsų simpatijos ir palaikymas mums yra pati didžiausia motyvacija šokti, puoselėti lietuviškas tradicijas ir džiuginti žiūrovus.
Dėkojame ir iki kitų susitikimų šokių sūkuryje!
„Ringio“ informacija

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