Dalyvavo bažnytinių chorų šventėje

11 birželio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Gegužės 30 d. LASS Prienų filialo vokalinis ansamblis „Puriena“, vadovaujamas Onutės Matusevičiūtės, dalyvavo tryliktoje Bažnytinių chorų šventėje Žagarių Šv. Baltramiejaus bažnyčioje. Šiemet ši šventė skirta Seinų kunigų seminarijos įkūrimo 200 metų jubiliejui.
Kadaise seminarijoje lietuvių klierikai būrėsi į chorą, giedojo ir dainavo lietuviškai. Tai buvo daugiau nei muzika – tai buvo būdas saugoti kalbą, stiprinti bendrystę ir nepamiršti savo šaknų!
„Puriena“ giedojo šv. Mišių metu, o po mišių kartu su 14 kolektyvų iš Lenkijos bei Lietuvos atliko savo programą.
Ansamblio dalyvės dėkoja Šv. Kazimiero draugijos pirmininkui Algirdui Olgierd Wiaktor ir visai bendruomenei už kvietimą, bendrystę, šiltą priėmimą, taip pat visiems, prisidėjusiems prie kelionės.

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