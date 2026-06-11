Buzelio taurės’26 krepšinio turnyras – vieta augti ir pildyti svajones

Gegužės 30–31 dienomis Prienų sporto centre aštuonios U13 krepšinio komandos iš Vilniaus, Kauno, Alytaus, Lazdijų, Druskininkų, Marijampolės ir Prienų varžėsi atrankinėse varžybose dėl paskutinių likusių vietų ir galimybės laimėti vietą Buzelio taurės’26 pagrindiniame etape, viename stipriausių vaikų krepšinio turnyrų Europoje.
Kiti regioniniai atrankos turnyrai surengti Vilkaviškyje, Šiauliuose, Utenoje, Tauragėje, Kretingoje ir Biržuose, populiarinant jaunimo krepšinį visoje Lietuvoje, suteikiant galimybę kiekvienai krepšinio organizacijai tapti šio augančio tarptautinio projekto dalimi.
Tai, kad turnyras atkeliavo į senas krepšinio tradicijas puoselėjančius Prienus, jauniesiems miesto krepšininkams suteikė unikalią progą išmėginti savo jėgas su krepšinio talentais iš kitų miestų. Nors trenerio Ernesto Mankausko treniruojama „Prienų SC“ (g. 2013 m. ir jaunesni) komanda namų aikštėje ir pralaimėjo visus keturis susitikimus su varžovais iš „Druskininkų SC“ (41:61), „Vilniaus KM II“ (27:62), „Lazdijų SC“ (32:46) bei „Alytaus KA KRS“ (33:82), prieniečiai neabejotinai įgijo vertingos žaidybinės patirties.
Atrankinio turnyro nugalėtoja tapo ir kelialapį į į šį savaitgalį vyksiantį tarptautinį „Buzelis Cup’26“ turnyrą Vilniuje iškovojo „Sostinės KM III“ jaunieji krepšininkai, kuriems teks garbė varžytis su stipriausiomis Lietuvos ir kviestinių svečių iš užsienio komandomis. Antrą vietą užėmė Alytaus sporto centro, trečią – Kauno „Žalgirio“ krepšinio akademijos krepšininkai.
Varžybose Prienuose apsilankę Rimanto Kaukėno paramos grupės atstovai išpildė dvi fondo globojamos aštuonmetės Lėjos svajones, kurios jai suteikė džiugių emocijų ir padės sveikti. Buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys mergaitę pradžiugino nauju šeimos nariu ir draugu – liūtagalviu triušiuku, jį padovanojo nykštukinių triušiukų veislyno „Mažieji triušiukai“ savininkė Greta Avižinaitė. Lėjai taip pat įteiktas naujas dviratis, kurį kartu su apsauginiu šalmu išrinko Mankius.lt.
„Buzelis Cup’26“ turnyras – tai ne tik krepšinio platforma, skatinanti jaunuosius krepšininkus tobulėti, bet ir vieta, kur gerų žmonių dėka pildosi vaikų svajonės.
Dalė Lazauskienė
Nuotraukos iš https://www.facebook.com/kaukenoparama