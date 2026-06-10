Pirmasis VšĮ „Vaistija“ gimtadienis

Kai praėjusiais metais baigiantis pavasariui Jiezne buvo perkirpta simbolinė naujų globos namų atidarymo juostelė, daug kam kilo minčių, ar pasiteisins Martyno Aniūno ir Robertos Aniūnaitės idėja įsigyti seną pastatą, jį renovuoti ir pritaikyti globos namų paskirčiai.
Praėjusį ketvirtadienį vykusi pirmųjų veiklos metinių proga surengta šventė paneigė visas abejones. VšĮ „Vaistija“, vadovaujama direktorės Robertos Aniūnaitės, sėkmingai veikia. Globos namuose nuolat gyvena 15 gyventojų, jais rūpinasi darnus 10 žmonių kolektyvas.
Pirmojo gimtadienio proga „Vaistijos“ kolektyvas ir jų globotiniai sulaukė daug gražių sveikinimų ir linkėjimų. Juos išsakė Prienų rajono savivaldybės vicemerė Laimutė Jančiukienė ir Socialinės paramos skyriaus vedėja Sandra Mekionienė, Jiezno seniūnijos seniūnas Algis Bartusevičius ir kiti bičiuliai bei kolegos. Šventinį koncertą dovanojo dainininkas Aleksas Lemanas, visus linksmino Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro kapelos „Korys“ muzikantai ir dainininkai.
Džiaugtis tikrai yra kuo, nes „Vaistija“, tapusi naujais namai tiems, kuriems ypač reikia rūpesčio, saugumo, atjautos, meilės ir šilumos, sėkmingai veikia ir puoselėja naujas idėjas.
Ramutė Šimukauskaitė
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