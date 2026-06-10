Bendrystės diena Jiezno seniūnijoje: stiprinome komandą ir pažinome krašto istoriją

10 birželio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus darbuotojos tęsė gražią tradiciją ir susirinko į kasmetinį išvažiuojamąjį susirinkimą Jiezno seniūnijoje. Šio susirinkimo organizatorės – Gintarė, Bena ir Loreta – pakvietė kolegas kartu prasmingiau praleisti šią dieną. Neoficiali aplinka suteikė progą vieniems kitus artimiau pažinti, sustiprino tarpusavio pasitikėjimą ir padėjo pasijusti tvirtesne, darnesne komandos dalimi. Labai džiugu, kad prie šios išvykos prisijungė centro direktorė Aurelija Urbonienė bei direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams Liuda Šeškuvienė.
Pažintį su Jieznu pradėjome autobusų stotyje. Čia mus pasitikęs seniūnas Algis Bartusevičius, puikus istorijos žinovas, supažindino su turtinga krašto istorija, pristatė seniūnijos gyvenimą, papasakojo apie kasdienybę, čia veikiančias įmones, ugdymo bei gydymo įstaigas ir nuoširdžiai pasidžiaugė vietos specialistų veikla.
Lydimi seniūno pasukome į Jiezno miesto Nepriklausomybės aikštę, kurioje puikuojasi Pacų rūmų maketas. Čia prisilietėme prie šio išskirtinio istorinio objekto praeities, išgirdome apie buvusią jo didybę ir neįkainojamą reikšmę Lietuvos kultūros paveldui. Aikštėje stovintis paminklas trims karių savanorių kartoms atminti paskatino prisiminti laisvės kovų istoriją bei pagerbti žmones, savo pasiaukojimu kūrusius ir saugojusius Lietuvos valstybę.
Didžiausią įspūdį visiems paliko apsilankymas Pacų giminės statytoje Jiezno Šv. Arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčioje. Mus itin svetingai pasitiko bažnyčios pročkelė Virginija Lukoševičienė. Ji ne tik aprodė šią įspūdingą šventovę, bet ir pasidalijo intriguojančiais, mažiau žinomais faktais apie jos architektūrą bei čia saugomas dvasines vertybes.
Kelionę tęsėme išlikusiame, šiuo metu remontuojamame Pacų rūmų fligelyje, kur mus šiltai priėmė jų savininkas Kęstutis Derliūnas, negailintis laiko, jėgų ir didelių lėšų, kad atkurtų buvusią rūmų didybę ir grožį. Sužinojome, kad rūmai Jiezne dar tik pradedami remontuoti, todėl dar tik ieškoma ir atrandama daug įdomių dalykų: sienų tapyba, židinių bei šildymo angų likučiai, atkasami rūsiai.
Savo išvažiuojamąjį susirinkimą simboliškai užbaigėme Jiezno seniūnijoje. Susitikę su seniūnijos kolektyvu, diskutavome apie tarpinstitucinį bendradarbiavimą, dalijomės gerąja darbo patirtimi, aptarėme bendrus tikslus bei galimybes dar labiau sustiprinti pagalbą vietos gyventojams.
Nuoširdžiai dėkojame Jiezno seniūnui Algiui Bartusevičiui ir visam kolektyvui už šiltą priėmimą bei išsamų ir įdomų seniūnijos pristatymą.
Informaciją parengė socialinės darbuotojos L. Joneliūnienė ir G. Stankevičiūtė

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