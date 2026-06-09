Tai mus skatina tobulėti

Choras „Birštonas“, vadovaujamas Inesos Rutkauskienės, dalyvavo chorų festivalyje – konkurse „Mūsų dainos“ Vievyje.
Iš 19 kolektyvų pasirodėme penkti. Puiki salės akustika atskleidė mūsų choristų nuoširdumą, vokalinius gebėjimus, atsidavimą dainai, pajutome didelę bendrystę, už tai dėkojame mūsų vadovei Inesai, vedančiai mus chorinio dainavimo keliu. Po pasirodymo turėjome laisvo laiko aplankyti Kelių muziejų, kuris paliko gerą įspūdį.
Po eitynių į Vievio centrinę aikštę bažnytėlėje galėjome pasiklausyti sakralinės muzikos koncerto. Kai centrinėje aikštėje susirikiavo visi 40 kolektyvų, nuvilnijo Vievio himnas, ir prasidėjo festivalis. Užtraukė savo dainas estai, paskui – lenkai, pasirodė šokėjai, dūdoriai, o kojos pačios kilnojosi ir buvo gera dėl dainuojančios ir šokančios Lietuvos…
Buvome pastebėti, įvertinti. Tokie susiėjimai skatina tobulėti, dalyvauti konkursinėse programose, telkia kolektyvą naujiems iššūkiams. Birželio 7 d. dainuosime Kaišiadoryse, o Birštono miesto šventės metu visus norinčiuosius pasiklausyti chorinės muzikos kviesime į bažnyčią. Koncertas vyks birželio 13 d. 17 val.
Nijolė Kvietkauskaitė