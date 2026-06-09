Tai mus skatina tobulėti

9 birželio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Choras „Birštonas“, vadovaujamas Inesos Rutkauskienės, dalyvavo chorų festivalyje – konkurse „Mūsų dainos“ Vievyje.

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Iš 19 kolektyvų pasirodėme penkti. Puiki salės akustika atskleidė mūsų choristų nuoširdumą, vokalinius gebėjimus, atsidavimą dainai, pajutome didelę bendrystę, už tai dėkojame  mūsų vadovei Inesai, vedančiai mus chorinio dainavimo keliu. Po pasirodymo turėjome laisvo laiko aplankyti Kelių muziejų, kuris paliko gerą įspūdį.
Po eitynių į Vievio centrinę aikštę bažnytėlėje galėjome  pasiklausyti sakralinės muzikos koncerto. Kai centrinėje  aikštėje  susirikiavo visi 40 kolektyvų, nuvilnijo Vievio  himnas, ir prasidėjo festivalis. Užtraukė savo dainas estai, paskui – lenkai, pasirodė šokėjai, dūdoriai, o kojos pačios  kilnojosi ir buvo gera dėl dainuojančios ir šokančios  Lietuvos…
Buvome pastebėti, įvertinti. Tokie susiėjimai skatina tobulėti, dalyvauti konkursinėse programose, telkia kolektyvą naujiems  iššūkiams. Birželio 7 d. dainuosime Kaišiadoryse, o Birštono miesto šventės metu visus norinčiuosius pasiklausyti chorinės muzikos kviesime į bažnyčią. Koncertas vyks birželio 13 d. 17 val. 
Nijolė Kvietkauskaitė

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