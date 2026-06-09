Improvizacijos raumuo scenai ir gyvenimui

9 birželio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Improvizacija – kiekvieno iš mūsų neatsiejama kasdieninio gyvenimo dalis, kai besikeičiant aplinkybėms turime atrasti sprendimus ir išspręsti pakitusias situacijas. Gegužės paskutinį šeštadienį į Birštono kultūros centro projekto „Kompetencijų ugdymas teatre „ATEIK. IŠMOK. PRITAIKYK“ veiklas rinkosi teatro mylėtojai nekantraudami susitikti su aktoriumi, pedagogu, VDU docentu, televizijos laidų vedėju Vytautu Kontrimu. Kūrybinėje laboratorijoje „Improvizacijos raumuo scenai ir gyvenimui“ nestigo energijos, geros nuotaikos, skambaus juoko, iššūkių ir atradimo džiaugsmo.
Improvizacijos raumuo – tai gebėjimas mąstyti kūrybiškai be išankstinio scenarijaus ir greitai reaguoti į netikėtas situacijas pasitikint savimi. Ugdant šią kompetenciją mokėmės įveikti scenos ir kalbėjimo baimę, dirbti komandoje ir ne atmesti partneriui kilusią idėją, o ją priimti ir papildyti. Nors improvizacija siejama su vaidyba scenoje, ji kuo puikiausiai padeda spręsti kasdienes problemas ir valdyti stresą. Kaip lektorius sakė: „Scenoje nėra klaidų, yra tik netikėti posūkiai, kurie ir moko nepasiduoti patyrus nesėkmę, tereikia tik priimti ją kaip naują siužeto liniją išlaisvinančią asmens kūrybiškumą. Gebėjimas būti ČIA ir DABAR leidžia pastebėti detales ir reaguoti natūraliai aktyviai klausantis ir girdint partnerį ar pašnekovą, kas ir padeda sukurti dialogą. Nuotaikingai dirbdami komandose mokėmės atsakomybės pasidalijimo siekiant bendro rezultato, tad mokymuose atrasti praktiniai improvizacijos įrankiai tikrai pravers ir teatre, ir asmeniniame gyvenime. 
O Anykščių kultūros centro teatro šiuolaikiškai ir netradiciškai pristatytas spektaklis „Trys mylimos“ (režisierius Jonas Buziliauskas) nuo pat pirmų akimirkų žiūrovus stebino kontrastais tarp drąsių, netradicinių kostiumų ir Žemaitės autentiškos kalbos, kviesdami žaismingai priimti žaidimo taisykles, viską priimti per improvizacijos prizmę ir gėrėtis netradiciniu klasikinio kūrinio pastatymu.

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