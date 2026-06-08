Vilkaviškio vyskupijos šimtmetis

Vilkaviškio vyskupijos istorija prasidėjo tuomet Lietuvos bažnytinių reikalų tvarkymas pateko į arkivyskupo Jurgio Matulaičio rankas. 1925 m. gruodžio 7 d. jis popiežiaus Pijaus XI buvo paskirtas apaštališkuoju vizitatoriumi. Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimas arkivyskupui J. Matulaičiui atrodė svarbiausias iš tuo metu jam, kaip vizitatoriui, svarbių spręstinų klausimų. Nemažiau svarbu buvo atnaujinti santykius su Apaštalų Sostu ir sudaryti konkordatą.
Rengiant Bažnytinės administracinės pertvarkos projektą buvo dirbama paraleliai dviem kryptimis – pertvarkos klausimus derinant su vyskupais ir su Lietuvos vyriausybe. Sunkumų būta dėl Klaipėdos, Vilniaus ir Vilkaviškio vyskupijų. „Iš buvusios Seinų vyskupijos Lietuvai liko mažiau nei pusė. Buvo netikslu vadinti vyskupiją vardu to miesto, kuris de facto priklauso kitai valstybei.“1 Iš vyriausybės buvo gautas pasiūlymas vyskupiją pavadinti Sūdavijos, tačiau šio vardo atsisakyta. Svarstytas ir Marijampolės vardas. Galiausiai dekanų ir kapitulos pasiūlymas vyskupiją pavadinti Vilkaviškio vardu buvo įrašytas į vyskupijų pertvarkymo projektą.
Kita svarbi užduotis apaštališkajam vizitatoriui arkivyskupui J. Matulaičiui buvo parinkti vyskupus valdytojus pertvarkomoms vyskupijoms. Vilkaviškio vyskupijos vyskupu ordinaru paskirtas buvęs Seinų ganytojas Antanas Karosas, o jo padėjėju – vyskupas koadjutorius Mečislovas Reinys. 1926 m. vasarį arkivyskupas J. Matulaitis su parengtu Bažnytinės administracinės pertvarkos projektu išvyko į Romą.
1926 m. balandžio 4 d. popiežius Pijus XI apaštališkąja konstitucija „Lituanorum gente“ paskelbė, jog sudaryta Lietuvos bažnytinė provincija kurią sudarė Kauno arkivyskupija, Klaipėdos prelatūra ir Telšių vyskupija, Vilkaviškio, Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupijos. Ši apaštališkoji konstitucija tapo Vilkaviškio vyskupijos pradžia. Dokumente buvo rašoma, kad „Vilkaviškio vyskupija su katedros bažnyčia Švenčiausios Mergelės Marijos Apsilankymo titulu Vilkaviškyje turės šiuos dekanatus: Bartninkų, Garliavos, Kalvarijos, Marijampolės, Naumiesčio, Panemunės, Prienų, Seirijų, Simno, Vilkaviškio, Šakių“.2
Tais pačiais metais birželio 20 d. Vilkaviškio vyskupijos vyskupas ordinaras A. Karosas ir vyskupas padėjėjas-koadjutorius M. Reinys (vyskupu konsekruotas gegužės 16 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje) iškilmingai įžengė į Vilkaviškio katedrą.
Nors naujai susikūrusi vyskupija perėmė daug Seinų vyskupijos tradicijų, tačiau čia dirbantys dvasininkai, seserys vienuolės ir marijonų vienuolynas kūrė savitą, lietuviškų tradicijų papildomą istoriją. Per gana trumpą 14 m. laikotarpį iki Antrojo pasaulinio karo Vilkaviškio vyskupija augo ir klestėjo: veikė daug bažnytinių organizacijų, atidaryta nauja Kunigų seminarija Vilkaviškyje, augo pašaukimų skaičius, vyko du Eucharistiniai kongresai, steigėsi naujos parapijos, buvo statomos bažnyčios. Antrasis pasaulinis karas iš esmės sustabdė daugelį besikuriančios vyskupijos procesų. Kaip ir visa Lietuva, Vilkaviškio vyskupijos tikintieji išgyveno pirmąją sovietų okupaciją, vokiečių valdymo metus, visa griaunantį karą. Po jo sekė 45 ateizacijos, kovos prieš Katalikų Bažnyčią metai.
1949 m. Vilkaviškio vyskupija praranda savarankiškumą, tačiau net tokiomis sąlygomis joje išlaikomas gyvas tikėjimas. Pačiais sunkiausiais laikais, kai atrodė, kad dvasininkai ir tikintieji yra palaužti, gimsta pirmosios pasipriešinimo idėjos, 1972 m. išaugusios į aktyvią rezistenciją.
1989 m. Vilkaviškio vyskupija vėl tapo visiškai savarankiška. 1989 m. Vilkaviškio vyskupijos apaštaliniu administratoriumi buvo paskirtas vyskupas Juozas Žemaitis MIC. Neužilgo, 1991 m. jis popiežiaus Jono Pauliaus II paskirtas Vilkaviškio vyskupijos ordinaru. 1991 m. gruodžio 19 d. popiežiui Jonui Pauliui II reorganizavus Lietuvos bažnytinę provinciją į Vilniaus ir Kauno bažnytines provincijas, Vilkaviškio vyskupija buvo priskirta Kauno metropolijai. Tikinčiųjų entuziazmo palaikoma vyskupija vėl aktyviai pradeda veiklą: atsikuria vienuolynai, naujose patalpose atkuriama Vilkaviškio vyskupijos kunigų seminarija, vėl pradeda veikti jaunimo organizacijos, į mokykla sugrąžinamos Katalikų tikybos pamokos, kunigai be jokių apribojimų vykdyti pastoracinę veiklą, atstatomos bažnyčios. Ypatingu savarankiškumą atgavusios vyskupijos simboliu tampa atstatyta Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra.
2002 m. sausio 5 d. popiežius Jonas Paulius II priėmė Vilkaviškio vyskupo J. Žemaičio atsistatydinimą, sulaukus Kanonų teisės kodekse numatytos 75 metų amžiaus ribos. Vilkaviškio vyskupijos ganytoju paskiriamas Rimantas Norvila. Jo ingresas į Vilkaviškio katedrą įvyko 2002 m. vasario 10 d. Tapęs ordinaru R. Norvila toliau tęsia vyskupo J. Žemaičio MIC pradėtus darbus ir imasi naujų iniciatyvų. Į buvusias kunigų seminarijos patalpas persikėlė vyskupijos sielovadiniai centrai. Taip 2005 m. susikūrė Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras. Jis aktyviai veikia iki šiol. 2007 m. vyskupas pertvarkė administracinį teritorinį vyskupijos suskirstymą ir įsteigė dar vieną dekanatą – Prienų.
Vilkaviškio vyskupija, švenčianti 100 metų jubiliejų, turi kuo džiaugtis ir ką apmąstyti. Jubiliejus leidžia peržvelgti nueitus kelius, įvertinti nuveiktus darbus, atpažinti Dievo veikimą kasdienybėje ir šventėse, atpažinti savo netobulumus ir dovanas, pasikartoti dėkingumo pamoką ir eiti toliau.
1 Yla S. Jurgis Matulaitis. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolija, 2007, p. 201.
2 Versta prof. kun. K. Žemaičio iš popiežiaus Pijaus XI apaštalinės konstitucijos „Lituanorum gente“. Žingsniai be stabtelėjimų: Vilkaviškio vyskupijos istorijos bruožai. Punskas: Aušra, 2016, p. 14.