Tėvo diena paminėta malda, padėka ir muzikos garsais

Biržėlio pirmą sekmadienį Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje paminėta Tėvo diena. Šv. Mišių metu buvo meldžiamasi už visus tėvus, dėkojama jiems už jų meilę, rūpestį, atsakomybę ir kasdienių pareigų vykdymą.
Klebonas homilijoje nuoširdžiai dėkojo tėvams už jų pašaukimą būti šeimos atrama, už perduodamas vertybes, tikėjimo liudijimą ir meilę vaikams. Jis pabrėžė, kad tėvo vaidmuo yra nepaprastai svarbus kiekvieno žmogaus gyvenime, o tėvų pavyzdys padeda augti atsakingomis ir doromis asmenybėmis.
Po šv. Mišių klebonas dekanas Rimvydas Jurkevičius palaimino kiekvieną šv. Mišiose dalyvavusį tėvą, linkėdamas jiems stiprybės, Dievo globos ir šeimos vienybės, o vaikai juos sveikino gėlės žiedais.
Ypatingą šventinę nuotaiką sukūrė ir Birštono meno mokyklos mokinių koncertas. Skambėję muzikos garsai sujaudino susirinkusiuosius ir tapo gražia dovana ne tik tėčiams, bet ir visai Birštono bendruomenei.
Dėkojame Birštono meno mokyklos mokiniams ir jų mokytojams už sukurtas nuostabias akimirkas, UAB “Igeda” už dėmesį mūsų parapijos iniciatyvoms bei dovanotus žiedus, kuriais galėjome pradžiuginti tėčius.
Tikimės, kad Tėvo dienos minėjimas bažnyčioje taps gražia tradicija, kasmet pritrauksiančia vis daugiau tėčių ir jų šeimų. Tegul ši šventė stiprina bendrystę, skatina dėkingumą ir primena svarbų tėvo vaidmenį šeimoje bei visuomenėje.
Birštono parapijos Caritas