Pristatytos Savivaldybės vadovų ataskaitos: kokių klausimų jiems turėjo Taryba?

Gegužės 28 dieną vykusiame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje apsvarstyti 37 klausimai. Vieną klausimą atidėjus, priimti 36 sprendimai. Praėjusiame (balandžio mėnesio) posėdyje savo ataskaitas pristatė dauguma Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų, o šįkart už praėjusius metus atsiskaitė merė Nijolė Dirginčienė ir Administracijos direktorė Jovita Tirvienė.
Savivaldybės merė N. Dirginčienė yra apsisprendusi nekandidatuoti į mero postą ateinančiuose savivaldos rinkimuose, tad ši jos, kaip Savivaldybės vadovės, ataskaita yra paskutinė. Tarybai pristatyta merės ataskaita buvo labai išsami (su ja gyventojai turėjo galimybę susipažinti gegužės 29 d. „Birštono versmių“ puslapiuose). Merės teigimu, Birštonas yra teisingame kelyje, todėl reikia tęsti pradėtus darbus, nes stabilumo užtikrinimas yra labai svarbus dalykas.
Posėdžio metu Taryba pritarė merės ataskaitai, tačiau Tarybos nariai turėjo ir klausimų, ir pastebėjimų. Frakcijos „Birštonas visų“ narys Vytautas Silevičius domėjosi, kokioje stadijoje yra naujo savivaldybės pastato projektavimas. Jo kolegė Valė Petkevičienė teiravosi, ką merė mano apie nevyriausybinių organizacijų optimizavimą ateityje, o Stanislovas Martinaitis pasigedo Administracijos darbuotojų ataskaitų/pristatymų iš komandiruočių bei apgailestavo, kad Tarybos nariai nėra kviečiami į renginius, susitikimus su ministerijų ir kitų įstaigų atstovais.
Klausimų turėjo ir frakcijos „Kartu Birštono labui“ nariai. Jurgita Šeržentienė, padėkojusi merei už darbą ir matomus pokyčius, teiravosi, ko ji palinkėtų būsimam merui ir kokių darbų jis turėtų imtis pirmiausia. Darių Šeškevičių domino jaunų šeimų pritraukimas į Birštoną – ar viešosios paslaugos yra kviečiantis faktorius, ar labiau verčiantis abejoti.
Atsakant į Tarybos klausimus, N. Dirginčienė pastebėjo, jog Administracijos darbuotojai, grįžę iš komandiruočių, savo ataskaitas pateikia Administracijos direktorei, o Birštono nevyriausybinės organizacijos yra bendruomeniškumo pavyzdys ir, jeigu žmonės nori burtis, dalyvauti, juos reikėtų palaikyti, todėl merė nemano, jog reikia mažinti organizacijų skaičių. Ji taip pat nemano, kad, siekiant pritraukti jaunas šeimas, Birštonas yra išnaudojęs visas įmanomas priemones, nes, N. Dirginčienės teigimu, visuomet ką nors galima padaryti geriau. Visgi, anot merės, jaunos šeimos, atsikrausčiusios į Birštoną iš Kauno ar Vilniaus, teigia, jog Birštone sudarytos geros sąlygos. Pačios merės nuomone, Birštone yra viskas, ko reikia jaunai šeimai. O būsimam merui N. Dirginčienė linkėjo sumanumo, atsakingumo, nebijoti svajoti ir visada turėti aukštų tikslų, nebijoti iššūkių, būti drąsiam, mokėti atstovauti bei mylėti žmones. Tarp svarbiausių būsimo Savivaldybės vadovo darbų N. Dirginčienė įvardijo pėsčiųjų tilto per Nemuną statybas, Vytauto parko sutvarkymą bei nuolatinę infrastruktūros priežiūrą.
Ataskaitą už praėjusius metus pristatė ir Administracijos direktorė Jovita Tirvienė, apžvelgusi ne tik nuveiktus darbus pagal atskiras programas, bet ir įvardijusi pagrindinius iššūkius. Tarp jų – fiziškai susidėvėjęs Savivaldybės pastatas, žmogiškųjų išteklių trūkumas ir personalo kaita, pasiruošimas įgyvendinti įvairias funkcijas krizių metu ir kt. Išklausę ataskaitas, Tarybos nariai turėjo savų pastebėjimų. Vytautas Silevičius atkreipė dėmesį į nesutvarkytą Birutės g. atkarpą, dar kartą akcentavo kelių eismo problemas prie „Iki“ stovėjimo aikštelės, teiravosi, kas prižiūri, jog toje aikštelėje palikti automobiliai iš tiesų būtų parkuojami tik iki 2 valandų.
Birutė Vokietaitienė siūlė stiprinti Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyrių bei pradėti galvoti apie kurorto plėtros galimybes ant kalno. Kristupo Bubnio pastebėjimu, savivaldybės internetinis puslapis yra pasenęs, todėl domėjosi, kada jis bus atnaujintas, o St. Martinaitis Administracijos direktorės klausė, ar planuojamas darbuotojų funkcijų optimizavimas, ir ko jai pačiai šiuo metu labiausiai trūksta Birštone.
Atsakant į Tarybos narių klausimus, buvo pastebėta, jog aikštelėje, esančioje šalia prekybos centro „Iki“, kontrolė vyksta, Savivaldybės internetinį puslapį planuojama atnaujinti šią vasarą, o, J. Tirvienės nuomone, šiuo metu Birštonui labiausiai reikia plėtros į kitą Nemuno pusę.
Svarbi Birštono kurorto plėtros kryptis yra turizmas. Posėdžio metu taip pat buvo pristatyta Birštono turizmo informacijos centro veiklos ataskaita. Įstaigos vadovė Rūta Kapačinskaitė pastebėjo, jog praėjusiais metais turistų skaičius augo, o Birštonas yra vienas iš šešių daugiausia turistų sulaukiančių miestų Lietuvoje. Pagal atvykstančiųjų skaičių didžiausią turistų dalį sudarė lietuviai, Birštoną taip pat pamėgę latviai, lenkai, vokiečiai bei izraeliečiai. Po ataskaitos pristatymo Tarybos nariai siūlė idėjas, kaip dar galima išreklamuoti Birštoną. Pasak J. Šeržentienės, Birštonas, kaip sveikatingumo kurortas, yra žinomas ir Lietuvoje, ir Europoje, todėl reikėtų paieškoti naujų marketingo krypčių, pavyzdžiui, skleidžiant žinią apie tai, kaip gera gyventi kurorte. Tarybos nariui Vytautui Jokimui domintis, ar neplanuojama Birštono pristatyti ir Pietų Europos, kurioje vasarą darosi nepakeliamai karšta, turistams, R. Kapačinskaitė teigė, jog tokių planų yra ir planuojama pradėti nuo Italijos, su kuria Lietuva turi gerą susisiekimą lėktuvais.
Posėdžio metu taip pat pristatyta Birštono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2025 m. veiklos ataskaita, patvirtintas Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir inžinerinių tinklų statybos rekonstravimo ir remonto 2026–2028 m. prioritetinių eilių sąrašas, apsvarstyti kiti klausimai. Apsvarsčius darbotvarkėje numatytus klausimus, Taryba tradiciškai išvyko į išvažiuojamąjį posėdį, kuris šįkart vyko „Tulpės“ sanatorijoje.
Rimantė Jančauskaitė
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