Padėkojo už pergalingą sezoną

8 birželio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Pasibaigus įspūdingam Nostra.lt-RKL A diviziono čempionato sezonui, kuriame iškovota pirmoji vieta, Birštono kultūros centre surengtas padėkos vakaras Birštono „Milastos“ krepšininkams, klubo rėmėjams ir partneriams.
Čempionus pagerbė Birštono merė Nijolė Dirginčienė ir jos komandos nariai, Nostra.lt – RKL prezidentas Vidas Butkus, Lietuvos krepšinio federacijos ir asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas.
Merė padėkojo komandos vadovui Kristupui Bubniui, treneriui Aurimui Liuizai, žaidėjams bei gausiam rėmėjų būriui. Komandai buvo įteikta piniginė premija ir atminimo dovanos už išskirtinį sezoną bei pasiektą rezultatą.
„Birštono versmių“ informacija
Birštono savivaldybės nuotrauka

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