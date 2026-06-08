MEPA 2025–2026: Kai Europa prasideda mokyklos koridoriuje

Kas šiandien yra Europa jaunam žmogui? Ar tai tik žvaigždėmis nusėta mėlyna vėliava, sudėtingi politiniai sprendimai Briuselyje ir dažnai girdimi, bet ne visada iki galo suprantami terminai – demokratija, pilietiškumas, solidarumas? O gal Europa prasideda daug arčiau – mokyklos klasėje, diskusijoje tarp bendraklasių, drąsiai išsakytoje nuomonėje, pirmame viešame pranešime ar sprendime prisiimti atsakomybę už savo bendruomenę?
Būtent tokį atsakymą visus 2025–2026 mokslo metus kūrė mūsų Prienų ,,Žiburio“ gimnazijos MEPA (Mokyklos Europos Parlamento ambasadorės) komanda. Tai – ne formalus projektas, ne dar viena veikla mokyklos kalendoriuje ir ne eilinis konkursas. Tai – gyvas procesas, leidęs jaunam žmogui pajusti, kad jo balsas yra svarbus, kad pilietiškumas nėra teorija vadovėlio puslapiuose, o demokratija prasideda nuo gebėjimo išgirsti kitą ir argumentuotai ginti savo poziciją. Per šiuos mokslo metus mokyklos erdvės virto diskusijų, debatų ir idėjų laboratorijomis. Mokiniai ne tik gilinosi į Europos Sąjungos veiklą, bet ir patys tapo žinių skleidėjais. Jie vedė pamokas, rengė pristatymus Prienų rajono mokykloms, organizavo susitikimus su Prienų miesto bendruomene, analizavo Europos aktualijas, diskutavo apie energetinį saugumą, klimato kaitą, Europos biudžetą, žmogaus teises, jaunimo galimybes ir demokratijos ateitį. Svarbiausia, kad, kalbėdami apie Europą, jie kalbėjo apie save – apie tai, kokioje visuomenėje nori gyventi ir kokią ateitį siekia kurti.
Mūsų gimnazijos MEPA komanda tapo aktyviu pilietinio ugdymo centru, kuriame mokiniai mokėsi ne tik pažinti Europos Sąjungą, bet ir būti aktyvems jos piliečiams. Klasėse vyko diskusijos apie Europos vertybes, buvo organizuojami renginiai bendruomenei, rengiamos viktorinos, pristatymai ir edukacinės veiklos. Jaunieji ambasadoriai drąsiai ėmėsi iniciatyvos kalbėti apie temas, kurios šiandien aktualios kiekvienam europiečiui – demokratiją, žmogaus teises, pilietinę atsakomybę, informacinį saugumą ir jaunimo vaidmenį kuriant Europos ateitį.
Ypatingą vietą mūsų MEPA kelionėje užima draugystės, kurios per metus išaugo į tvirtą bendruomenę. Tai jau ne vienkartiniai susitikimai ar pavieniai projektai – tai graži tradicija, kasmet sujungianti skirtingų Lietuvos mokyklų jaunimą bendram tikslui. Kartu mokomės, diskutuojame, švenčiame Europos dieną, organizuojame bendras iniciatyvas ir dalijamės patirtimis, kurios praturtina kiekvieną iš mūsų.
Nuoširdžiai dėkojame mūsų ilgamečiams bičiuliams – Vilniaus Salininkų gimnazijai, Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazijai, Prienų rajono Suvalkijos gimnazijai, Vilniaus Lavoriškių gimnazijai, Kauno Kovo 11-osios gimnazijai, Kauno Prano Daunio ugdymo centrui, Vilniaus rajono Juodšilių „Šilo“ gimnazijai, Šilalės Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai ir Marijampolės Sūduvos gimnazijai. Kiekvienas susitikimas su šiomis mokyklomis tapo ne tik galimybe kalbėti apie Europą, bet ir kurti tikrą partnerystę, paremtą pasitikėjimu, pagarba ir bendromis vertybėmis. Tokios draugystės primena, kad stipri Europa prasideda nuo stiprių bendruomenių, o vienybė nėra tik gražus žodis – tai kasdien kuriamas ryšys tarp žmonių.
Tačiau tikroji projekto vertė atsiskleidė ne skaičiuojant renginius ar veiklas. Ji slypi pokyčiuose, kuriuos buvo galima matyti mokinių akyse. Nedrąsūs tapo užtikrintais pranešėjais. Tie, kurie anksčiau vengdavo viešai kalbėti, šiandien geba argumentuotai diskutuoti sudėtingomis temomis. Mokiniai mokėsi ne tik kalbėti, bet ir klausytis, ne tik kritikuoti, bet ir siūlyti sprendimus. Jie augo kaip asmenybės, suvokiančios savo atsakomybę už valstybės ir Europos ateitį.
Ypatingu metų akcentu tapo kelionė į Strasbūrą – Europos demokratijos širdį. Europos Parlamento rūmai, kuriuos daugelis iki tol buvo matę tik televizijos reportažuose ar vadovėlių puslapiuose, staiga tapo realia vieta, kurioje priimami sprendimai, darantys įtaką daugiau nei keturiems šimtams milijonų europiečių. Stovėdami Europos Parlamento salėje mokiniai suprato tai, ko neįmanoma perteikti nė vienoje pamokoje – Europa nėra abstrakti sąvoka. Ji gyva. Ji veikia. Ir kiekvienas pilietis yra jos dalis. Kelionė į Strasbūrą tapo ne tik pažintimi su Europos institucijomis. Tai buvo galimybė iš arti pamatyti, kaip gimsta sprendimai, lemiantys Europos ateitį, susitikti su kitų šalių jaunimu, dalyvauti diskusijose ir pajusti bendrystę, kuri peržengia valstybių sienas. Ne mažiau reikšmingi buvo susitikimai su Europos Parlamento nariais ir įvairių sričių ekspertais, kurie dalijosi savo patirtimi bei įžvalgomis apie šiandienos Europos iššūkius.
Mokinių aktyvumas neliko nepastebėtas. Dalyvaudami konferencijose, diskusijose, tarpmokykliniuose renginiuose ir pilietinėse iniciatyvose jie tapo tikraisiais Europos vertybių ambasadoriais. Jų veikla liudijo, kad jaunimas nėra pasyvus stebėtojas. Priešingai – tai karta, kuri nori būti išgirsta, nori dalyvauti ir prisidėti prie sprendimų, lemiančių visuomenės raidą. Šie mokslo metai taip pat parodė, kad pilietiškumas neturi būti suprantamas kaip vien teorinių žinių visuma. Jis gyvena mūsų kasdieniuose pasirinkimuose – pagarboje kitai nuomonei, gebėjime bendradarbiauti, atsakomybėje už savo bendruomenę ir noruose keisti pasaulį į geresnį. Būtent šias vertybes puoselėjo visa mūsų MEPA komanda.
Žvelgiant į 2025–2026 mokslo metus, tampa akivaizdu, kad MEPA yra kur kas daugiau nei programa. Tai – bendruomenė, kuri ugdo atsakingą, kritiškai mąstantį, aktyvų ir savo šalies bei Europos ateitimi besidomintį jauną žmogų. Bendruomenė, kuri moko nebijoti klausti, diskutuoti, ieškoti atsakymų ir prisiimti atsakomybę. Bendruomenė, kurioje Europa tampa ne geografine erdve ar politine institucija, o vertybėmis grįstu gyvenimo būdu. Šiandien, apžvelgdami dar vienus sėkmingus MEPA metus, galime drąsiai teigti – didžiausias mūsų pasiekimas nėra aplankytos institucijos, gauti sertifikatai ar surengti renginiai. Didžiausias pasiekimas yra žmonės. Jauni žmonės, kurie suprato, kad demokratija nėra kažkas, kas vyksta kažkur toli. Ji prasideda čia ir dabar. Nuo kiekvieno išgirsto balso. Nuo kiekvienos idėjos. Nuo kiekvieno žmogaus, kuris tiki, kad gali kurti pokytį. O tai reiškia, kad Europos ateitis nėra rytojaus klausimas. Ji kuriama šiandien – mūsų mokyklose, mūsų bendruomenėse ir mūsų jaunų žmonių širdyse.
Kartu kuriame Europos ateitį. Vienybėje mūsų stiprybė.
Laima Raudonikienė
MEPA vyresnioji ambasadorė