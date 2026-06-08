Kaimyniškai ir išradingai…

Praėjusį penktadienį Birštono kurorto bendruomenės nariai jau septintą kartą linksmai ir išradingai šventė Kaimynų dieną, susibūrę prie vaišėmis nukrautų, šventiškai papuoštų stalų J.Basanavičiaus aikštėje. Susirinkusiuosius pasveikino merė Nijolė Dirginčienė ir Birštono kurorto bendruomenės valdybos pirmininkė Alina Jaskūnienė.
Kasmetiniame renginyje po atviru dangumi skambėjo dainos, muzika, savo talentais džiugino jaunieji birštoniečiai, sukosi šokėjų rateliai. Puikiais partnerių prizais buvo paskatinti draugiškiausi kurorto kaimynai, įstaigos ir bendruomenės. Birštono kurorto bendruomenės valdyba įteikė sanatorijų „Eglė“, „Versmė“, „Tulpė“ ir „Vytautas Mineral SPA“ prizus Birštono dizaino asociacijos (kūrybiškiausi), LPS „Bočiai“ Birštono bendrijos (linksmiausi, aktyviausi), Nemajūnų bendruomenės santalkos (labiausiai kurortinę dvasią, istoriją atskleidę) ir Škėvonių bendruomenės (draugiškiausi) kaimynams.
Birštono policijos komisariato vardu policijos bendruomenės pareigūnė Milda Mardosienė apdovanojo gegužės mėnesį policijos organizuoto konkurso „Kaimynų kaimynas“ nominantus – Škėvonių seniūnaitį Vitą Drūlią ir Sigitą Žilinską. Tai – žmonės, griaunantys tvoras tarp kaimynų, savo pavyzdžiu, autoritetu, darbštumu ir nuoširdumu bendruomenės narius sujungiantys į vieną stiprią šeimą.
Ypatingą šventės atmosferą padėjo sukurti Birštono meno mokyklos muzikantai ir dainininkai, vaikų sportinių šokių studijos kolektyvas „GoDance“ (vadovė Monika Žalaitė) ir linijinių šokių klubas „Emocija“ (vadovė Ilona Aksenavičienė). Dalyviai šoko kartu su tautinių šokių kolektyvu „Jievaras“ (vadovė Rasa Norvilienė) ir choreografu Džordanu Aksenavičiumi.
Netrūko pramogų mažiesiems, jie vaikėsi muilo burbulus su Burbulų dėde, puošė veidukus piešiniais su Joana iš „Magikos“. Birštono policijos pareigūnai organizavo viktoriną, dalino patarimus, kaip išlaikyti ir kurti saugią gyvenamąją aplinką.
Šiemet Kaimynų diena susieta su Birštono kurorto 180-ties metų sukaktimi, šia proga prisiminta kurorto įkūrimo pradžia ir jo žingsniai. Šventė surengta įgyvendinant Birštono savivaldybės finansuotą bendruomenės projektą „Bendruomeniškumo taku“, padedant rėmėjams ir partneriams.
„Birštono versmių“ informacija
Birštono savivaldybės nuotrauka
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