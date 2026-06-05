Prienų kraštas dešimt dienų gyveno šventės ritmu

Gegužės 22–31 dienomis vyko Prienų krašto šventė „Kurti. Švęsti. Būti“. Šių metų šventės šūkis kvietė kurti, švęsti bendrus pasiekimus ir būti kartu, stiprinti bendruomeniškumą bei vienybės jausmą. Dešimt dienų trukusi šventė gyventojams ir svečiams pasiūlė turiningą kultūrinių, sportinių bei bendruomeninių renginių programą, kupiną koncertų, susitikimų ir įsimintinų akimirkų.
Šventė prasidėjo jau tradicija tapusia Baltai mėlyna vakariene Nemuno pakrantės apžvalgos aikštelėje. Bendrystės vakare po atviru dangumi skambėjo muzika, dainos, susirinkusiuosius džiugino akrobatinio skraidymo grupės „ANBO“ pasirodymas. Kartu su Prienų krašto gyventojais ir svečiais vakarienėje dalyvavo ir Savivaldybės bendradarbiavimo partneriai iš Lenkijos bei Estijos.
Prienų krašto šventės metu netrūko ir sportinių renginių, ir aktyvaus laisvalaikio iniciatyvų. Prienų sporto centre ir jo prieigose vyko sporto šventė, kurią papildė „Enduro Rally Fest“ motociklininkų šou. Didelio susidomėjimo sulaukė naujosios velotrasos prie Prienų sporto centro atidarymas, kur žiūrovai stebėjo ekstremaliojo sporto profesionalų „Boardsports“ komandos pasirodymus ir galėjo išbandyti nemokamas riedlenčių pamokas. Sporto renginių ciklą papildė dvi dienas vykęs vaikų krepšinio turnyras krepšininko Mato Buzelio taurei laimėti.
Kultūros mėgėjai buvo kviečiami į įvairius renginius ir parodas. Laisvės aikštėje atidaryta fotoparoda „Prienų krašto veidai. Tarpukario kartos žvilgsnis“, o Prienų kultūros ir laisvalaikio centre pristatyta Prienų ir Birštono krašto menininkų darbų paroda „Susitikimai 2“. Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ renginiai vyko Vinco Mykolaičio-Putino gimtojoje sodyboje-muziejuje, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos kiemelyje ir Šilavoto Davatkyne.
Svarbiu šventės akcentu tapo Išlaužo parapijos 100-mečio minėjimas. Bendruomeniškumo dvasia vyravo ir Balbieriškyje vykusioje Sekminių šventėje.
Vienu ryškiausių ir didžiausio žiūrovų dėmesio sulaukusių kultūrinių renginių tapo Prienų vasaros estradoje parodytas istorinis miuziklas „Sulaužyti sparnai“, įkvėptas partizanų poetės Dianos Glemžaitės-Bulovienės gyvenimo ir kūrybos. Miuzikle vaidino solistai Aistė Smilgevičiūtė, Gabrielė Bielskytė, Juozas Sutkaitis, Prienų ir Veiverių kultūros ir laisvalaikio centrų kolektyvai, o scenoje pasirodė daugiau nei 100 atlikėjų. Libreto autorė ir režisierė – Virginija Samuolienė. Įspūdingą reginį stebėjo ne tik gausus būrys vietos gyventojų ir svečių, bet ir Savivaldybės svečiai iš Kazlų Rūdos savivaldybės.
Didžiausias šventinis šurmulys Prienus užliejo kulminacinę dieną. Nuo ryto miestą žadino Prienų baikerių klubo „Raptorial“ akcija „Baikeriai sveikina miestą“, o vakare tradicinės šventinės eitynės iš Laisvės aikštės pajudėjo į Vasaros estradą prie Nemuno. Čia vyko pagrindinis renginys „Prienų kraštas jungia“, subūręs gausią bendruomenę ir svečius.
Susirinkusiuosius sveikino Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir Lietuvos Respublikos Seimo narė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. Sveikintojai džiaugėsi aktyvia ir vieninga Prienų krašto bendruomene, dėkojo gyventojams, organizatoriams, partneriams, rėmėjams bei savanoriams už indėlį kuriant šventę, puoselėjant krašto tradicijas ir stiprinant bendruomeniškumą. Taip pat linkėjo išsaugoti vienybės dvasią, pasididžiavimą savo kraštu ir toliau kartu kurti Prienų rajono ateitį.
Šventinėje scenoje pasirodė Šampaninis Kauno choras, grupė „G&G Sindikatas“ ir Natalija Bunkė, kurių koncertai sulaukė gausių žiūrovų ovacijų.
Prienų krašto šventė baigėsi sekmadienį šv. Mišiomis už Prienų krašto bendruomenę Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje ir Sporto bei pramogų popiete Paprienės laisvalaikio erdvėje. Tą pačią dieną iškilmingai paminėtas ir Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčios 250 metų jubiliejus.
Dešimt dienų trukusi Prienų krašto šventė dar kartą įrodė, kad Prienų kraštas yra vieta, kurioje susitinka tradicijos ir šiuolaikiškumas, kultūra ir sportas, kūryba ir bendrystė. Šventė subūrė tūkstančius dalyvių, svečių ir partnerių, palikdama daug gražių akimirkų bei stiprų bendruomenės vienybės jausmą. Savivaldybės vadovai dėkoja visiems organizatoriams ir dalyviams, šventinę nuotaiką kūrusiems Lietuvos atlikėjams bei visiems Prienų krašto žmonėms už šypsenas, bendrystę ir gerų emocijų kupiną šventinį periodą.
Prienų rajono savivaldybės informacija
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