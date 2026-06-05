Į Prienų rajoną užsuko profesionalų plento dviračių lenktynės

Gegužės 27–31 dienomis Lietuvoje vyko didžiausios Baltijos šalyse profesionalams skirtos plento dviračių lenktynės „Tour of Lithuania 2026“, kuriose dalyvavo 121 dalyvis, varžybas baigė 96 dviratininkai.
Daugiadienės lenktynės prasidėjo Tauragėje, antrasis etapas vyko Kėdainiuose, trečiasis – Utenoje, ketvirtasis – Kaune, finišo tiesiąją dalyviai kirto Vilniuje. Čempiono titulą iškovojo nuo pirmo etapo pirmavęs Alexanderis Konychevas iš Italijos („China Anta – Mentech Cycling Team“). Aukštą šeštą vietą bendroje įskaitoje užėmė Rokas Adomaitis.
Per penkias dienas dviratininkai Lietuvoje numynė daugiau nei 850 kilometrų. Ketvirtojo etapo maršrutas iš Kauno miesto pro Garliavą vedė žiedu Kazlų Rūdos, Prienų ir Kauno rajonų savivaldybių keliais. Kuprių, Šilavoto, Klebiškio, Čiudiškių, Strielčių, Ašmintos, Antakalnio, Daukšiagirės gyvenviečių, Pakuonio ir tarpinių kaimų gyventojams buvo netikėta išvysti pro šalį skriejančią dviratininkų koloną su policijos ir saugos automobilių, motociklininkų ir rėmėjų palyda.
Plento dviračių lenktynės „Tour of Lithuania“ įtrauktos į UCI Europe Tour kalendorių kaip 2.2 kategorijos varžybos vyrų elitui. Tai – aukščiausio lygio plento dviračių renginys Lietuvoje, kuriame startuoja žemyno (continental) komandos, nacionalinės rinktinės ir stiprios sudėties klubai iš įvairių šalių.
Plačiau apie varžybas, daugiau nuotraukų: https://touroflithuania.eu
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