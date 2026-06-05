Ataskaitoms pritarta be didesnių diskusijų

Gegužės 28 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje apsvarstyti 39 sprendimų projektai. Daugiausia jų – susijusių su 2025 m. metinių ataskaitų projektų tvirtinimu. Patvirtinti Savivaldybės mero, Administracijos, Kontrolės ir audito tarnybos 2025 m. metinių ataskaitų rinkiniai. Taip pat uždarųjų akcinių bendrovių „Prienų butų ūkis“, „Prienų šilumos tinklai“ ir „Prienų vandenys“ finansinių ataskaitų rinkiniai ir veiklos ataskaitos, Prienų švietimo pagalbos tarnybos, Dzūkijos, Suvalkijos ir Prienų „Žiburio“ gimnazijų, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos, Prienų lopšelių-darželių „Pasaka“ ir „Saulutė“, Prienų meno mokyklos bei Prienų sporto centro metinių ataskaitų rinkiniai.
Kadangi su ugdymo įstaigų ir uždarųjų akcinių bendrovių ataskaitomis Tarybos nariai buvo susipažinę ruošdamiesi posėdžiui ir jas išanalizavę komitetuose, Tarybos posėdyje jas pristatantiems vadovams buvo skirta vos po keletą minučių. Daugiau laiko palikta klausimams. Bet ir paklausimais Tarybos nariai nepiktnaudžiavo, daugiau dėkojo už darbą. Tik ugdymo įstaigų vadovų kai kurie opozicijai priklausantys Tarybos nariai klausė, kaip šie vertinantys vienu metu vykdytą mokyklų sujungimą ir centralizuotos finansų apskaitos sistemos įdiegimą. Vadovai neslėpė, kad iššūkių būta, bet kai kurie jau išspręsti, kiti sprendžiami. Švietimo pagalbos tarnybos, kuri ir ėmėsi centralizuotos finansų sistemos diegimo, direktorės Danguolės Damijonaitytės teigimu, aktualiausia išlieka kvalifikuotų specialistų problema.
Beje, kaip sakė Tarybos narys Arūnas Vaidogas, daugelio bendrovių, ugdymo ir kitų įstaigų darbas ir veikla nemaža dalimi priklausė būtent nuo politikų priimtų sprendimų. Tad ir visiems metinių ataskaitų rinkiniams buvo pritarta beveik visais posėdyje dalyvavusių Tarybos narių balsais. Kaip ir mero Alvydo Vaicekausko, Administacijos direktorės Jūratės Mickevičienės bei savivaldybės kontrolierės Violetos Gaidienės ataskaitoms.
Mero ataskaitai, žinoma, buvo skirta daugiau laiko. Ją pristatydamas Alvydas Vaicekauskas pabrėžė, kad 2025-ieji Prienų rajonui buvo nuoseklių sprendimų ir apčiuopiamų rezultatų metai. Pasak jo, didžiausias dėmesys buvo skiriamas žmonių gyvenimo kokybei, saugiai aplinkai ir viešųjų paslaugų prieinamumui. Prioritetinėmis sritimis išliko švietimas, socialinė apsauga ir sveikatos paslaugos, kartu tęsiant investicijas į infrastruktūrą, kultūrą bei ekonominę plėtrą.
Vienu svarbiausių rodiklių įvardintas augantis Savivaldybės biudžetas, kuris 2025 m. siekė daugiau nei 61,7 mln. eurų. Taip pat akcentuotas efektyvus Tarybos darbas – per metus surengta 11 posėdžių ir priimtas 391 sprendimas.
Didelis dėmesys ataskaitoje skirtas infrastruktūros gerinimui. Pažymėta, kad kelių ir gatvių remontui bei priežiūrai papildomai skirta rekordinė – daugiau nei 2 mln. eurų – suma. Rajone tvarkyti šaligatviai, automobilių stovėjimo aikštelės, vykdyta daugiabučių renovacija, įrengta pontoninė prieplauka Nemune ir elektromobilių įkrovimo stotelės. Taip pat įgyvendinti svarbūs viešųjų erdvių, sporto ir rekreacijos objektų atnaujinimo bei vandentvarkos projektai.
Švietimo srityje išskirtos investicijos į modernias ugdymo erdves ir STEAM laboratorijas. Mero teigimu, šios investicijos buvo būtinos – rajono mokiniams sudarytos šiuolaikiškos mokymosi sąlygos ir daugiau galimybių ugdyti gebėjimus bei gilinti žinias. Vienas svarbiausių projektų – užbaigta lopšelio-darželio „Gintarėlis“ renovacija. Atnaujinta įstaiga, dabar veikianti „Saulutės“ vardu, tapo patraukli vaikams, pedagogams ir visai bendruomenei. Meras taip pat pažymėjo, kad šiais metais atsinaujinęs duris atvers ir lopšelis-darželis „Pasaka“, kuriame šiuo metu vyksta darbai, o investicijų ir pokyčių artimiausiu metu reikės ir kitoms rajono ugdymo įstaigoms.
Sveikatos ir socialinėje srityse akcentuotos investicijos į gydymo įstaigų atnaujinimą, socialinių paslaugų plėtrą bei būsto pritaikymą žmonėms su negalia. Pasak mero, socialinė sritis šiandien yra viena sparčiausiai augančių – socialinei paramai 2025 m. skirta daugiau nei 12 mln. eurų. Jis ragino gyventojus aktyviai naudotis būsto pritaikymo programa, kuri suteikia galimybę žmonėms su negalia pagerinti gyvenimo sąlygas valstybės ir savivaldybės lėšomis.
Kalbėdamas apie socialinės sistemos iššūkius, meras atkreipė dėmesį, kad svarbu ir valstybės sprendimai, jog parama skatintų žmonių aktyvumą ir motyvaciją dirbti, o ne sudarytų prielaidas piktnaudžiavimui socialine sistema.
Ataskaitoje daug dėmesio skirta ir kultūrai, kuri, mero teigimu, yra itin svarbi krašto tapatybės bei bendruomeniškumo dalis. Pasak jo, augantis kultūros renginių skaičius, kokybė ir profesionalumas stiprina žmonių savivertę bei prisideda prie patrauklaus rajono įvaizdžio kūrimo. Meras taip pat akcentavo aktyvių seniūnijų bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių vaidmenį, pabrėždamas, kad Savivaldybė ir toliau palaikys jų iniciatyvas bei padės tvarkyti sakralinius objektus.
Ataskaitoje aptarti ir pagrindiniai iššūkiai – visuomenės senėjimas, augantis slaugos paslaugų poreikis, kvalifikuotų specialistų trūkumas, didėjančios infrastruktūros projektų kainos bei mažėjanti Europos Sąjungos finansavimo dalis. Taip pat atkreiptas dėmesys į problemas žemės ūkio sektoriuje ir nuolat augantį socialinių paslaugų poreikį. Meras pabrėžė, kad į šiuos pokyčius būtina reaguoti ir Savivaldybės tarybai, ir Administracijai, priimant sprendimus, atitinkančius šiandienos situaciją ir gyventojų poreikius. Jis taip pat pažymėjo, kad geopolitinė situacija ir visuomenėje jaučiamas nerimas neišvengiamai paliečia ir vietos bendruomenes bei verslą, tačiau išreiškė viltį, kad rajono verslininkų lankstumas ir gebėjimas prisitaikyti leis išlaikyti stabilų biudžeto surinkimą ir ateityje.
Kalbėdamas apie 2026 m. prioritetus, meras išskyrė sveikatos infrastruktūros stiprinimą, švietimo įstaigų modernizavimą, sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtrą, kelių bei viešųjų erdvių tvarkymą, kultūros paveldo objektų atnaujinimą ir bendruomenių, verslo bei kaimo plėtros iniciatyvų rėmimą.
Po ataskaitos pristatymo opozicijos atstovai merui išsakė ir pagyrimų, ir pastabų. Tarybos nariai dėkojo už išsamią, profesionaliai parengtą ataskaitą ir pažymėjo, kad merui pavyko suburti stiprią administracinę bei politinę komandą. Taip pat išskirtas mero puikus atstovavimas Prienų kraštui televizijoje ir nacionalinėje žiniasklaidoje, o viena ryškiausių Savivaldybės stiprybių įvardytas darbas dėl apleistų pastatų. Kartu opozicijos atstovai išreiškė lūkestį ateityje dar daugiau diskutuoti ir stiprinti bendradarbiavimą tarp valdančiųjų bei opozicijos.
Paklaustas apie didžiausius iššūkius ar nesėkmes, meras teigė didelių nusivylimų nepatyręs, tačiau pripažino, kad norėtųsi spartesnio kai kurių šio finansinio laikotarpio projektų įgyvendinimo tempo. Pasak jo, Savivaldybė savo „namų darbus“ atlieka į priekį ir šioje srityje yra tarp pažangiausių – projektams ruošiamasi iš anksto, atliekami visi reikalingi parengiamieji darbai, todėl gavus finansavimą galima greičiau pradėti ir vykdyti numatytus darbus.
Mero veiklos ataskaita buvo patvirtinta beveik vienbalsiai, iš 24 posėdyje dalyvavusių Tarybos narių nebalsavo tik vienas.
Meras padėkojo opozicijos atstovams už išsakytas pastabas, kritiką ir įvertinimą, taip pat visiems Savivaldybės tarybos nariams, Administracijos darbuotojams, įstaigų vadovams, partneriams bei rajono gyventojams už bendrą darbą. Jis pabrėžė, kad tik bendromis pastangomis galima kurti stiprų, augantį ir žmonėms patogų Prienų kraštą, o praėjusių metų rezultatai tampa tvirtu pagrindu tolimesniems darbams ir sprendimams.
Neužtruko ir sprendimų priėmimas kitais klausimais. Be diskusijų buvo patvirtinti Prienų krašto muziejaus ir Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos, „Žiburio“ gimnazijos ir „Revuonos“ progimnazijos mokyklos nuostatai. Pritarta ir bendradarbiavimo sutarčiai su Kauno rajono Savivaldybe dėl autobusų maršrutų bei kitiems darbotvarkėje įrašytiems klausimams.
Parengta pagal Prienų rajono savivaldybės ir „Gyvenimo“ laikraščio informaciją
Romos Sinkevičiūtės nuotraukos
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