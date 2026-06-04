Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje – iniciatyvos „Tėčiai skaito vaikams“ skaitymai su aktoriumi Pijumi Narijausku

4 birželio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Gegužės 26 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vyko iniciatyvos „Tėčiai skaito vaikams“ renginys, kurio svečias – žinomas tėtis, aktorius Pijus Narijauskas.
Pijaus skaitomų istorijų klausėsi gausus būrys mažųjų skaitytojų: Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ „Kiškučių“ grupės ugdytiniai bei Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupė. Susitikimo metu vaikai klausėsi apie visame pasaulyje mylimo Emilio išdaigas iš Astrid Lindgren knygos „Emilis iš Lionebergos“. Vėliau mažieji buvo pakviesti sužaisti žaidimą, kurio autorinį tekstą apie tolimesnius Emilio nuotykius parašė pats P. Narijauskas. Aktorius scenos talentą lengvai perkėlė į edukacinę erdvę – jis nuoširdžiai dalijosi skaitymo džiaugsmu, skatindamas vaikus įsiklausyti, lavinti vaizduotę ir kartu patirti pasakojimų magiją.
Šis renginys – iniciatyvos „Tėčiai skaito vaikams“ dalis. Jos tikslas – įkvėpti tėčius prasmingai leisti laiką su vaikais, kartu atrasti knygų pasaulį ir priminti, kokia svarbi yra skaitymo galia. Kartu kurkime skaitymo tradiciją, nes skaitymas suartina.
Iniciatyvą „Tėčiai skaito vaikams“ organizuoja Lietuvos apskričių viešosios bibliotekos. Iniciatyva yra Skaitymo skatinimo 2025–2027 m. veiksmų plano dalis, finansuojama Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija

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