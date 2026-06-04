Bibliotekos kiemelyje suskambo „Poezijos pavasaris 2026“

4 birželio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Gegužės 26-osios vakarą Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos kiemelis tapo išskirtine kultūros ir poezijos erdve. Čia vyko tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris 2026“ renginys, subūręs gausų būrį poezijos mylėtojų, vietos bendruomenės narių ir septynis talentingus kūrėjus.
Šių metų susitikimas bibliotekos kiemelyje pasižymėjo ne tik jautriais skaitomais tekstais, bet ir gyva muzika. Poetų Juozo Žitkausko, Mariaus Buroko, Zitos Mažeikaitės, Sonatos Paliulytės, Joanos Mikalauskaitės ir Valdo Daškevičiaus kūrybą harmoningai papildė poetas, dainų autorius ir atlikėjas Mindaugas Valiukas. Renginyje skambėjusios jo dainos ir gitaros melodijos kiemelio erdvei suteikė jaukios dainuojamosios poezijos vakaro atmosferos.
Vakaras tapo ypatingai jautrus vietos bendruomenei dėl susitikimo su poete, vertėja Zita Mažeikaite. Ji – Prienų rajono kraštietė, kilusi iš Ingavangio kaimo. Autorės sugrįžimas į gimtąsias vietas ir pasidalinta kūryba sulaukė didelio kraštiečių palaikymo bei šiltų aplodismentų.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos kiemelyje nuskambėjęs „Poezijos pavasaris“ dar kartą įrodė, kad gyvas žodis, papildytas muzika ir bendruomeniškumo jausmu, išlieka viena gražiausių pavasario tradicijų Prienuose.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija

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