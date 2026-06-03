Prienuose įrengta dar viena priedanga

3 birželio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Šių dienų geopolitinėje situacijoje priedangų įrengimas tampa vienu iš prioritetinių klausimų. Jos įrengiamos ir naujose vietose, ir panaudojant jau turimas erdves bei renovuojant daugiabučius namus ar valstybės įstaigas.
Vienas iš tokių pavyzdžių – praėjusį trečiadienį vykęs simbolinis naujos priedangos atidarymas renovuoto „Saulutės“ lopšelio-darželio pastate Statybininkų gatvėje.
Kaip sakė Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė, tai jau 133 priedanga Prienų rajone. Priedangai „Saulutėje“, kuri pavojaus atveju užtikrintų vaikų ir darbuotojų saugumą, įrengti buvo skirta 100000 eurų.
Priedangoje įrengti sanitariniai mazgai, vėdinimo sistema, įsigytas elektros generatorius, modernus radiacijos valymo įrenginys, kuris užtikrintų išvalyto oro patekimą į patalpas.
Mero Alvydo Vaicekausko nuomone, svarbiausia yra tai, kad priedanga atitinka keliamus reikalavimus: tvirtos sienos, patalpos be stiklų, įrengta tinkama vėdinimo sistema ir sudarytos kitos būtinos sąlygos išbūti pavojaus metu.
Dabar, pasak atidaryme dalyvavusių savivaldybės vadovų ir administracijos darbuotojų bei kariškių, lopšelio-darželio darbuotojams reikia padėti vaikams pažinti naujai įrengtas patalpas.
„Gyvenimo“ informacija

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