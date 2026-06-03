Prienų „Žiburio“ gimnazijos projektas „Apgaulingas plastiko veidas“ sužavėjo Europą: laimėtas prizas Kipre

2026 metų gegužės 21–22 dienomis Limasolyje, Kipre, vyko vienas svarbiausių Europos Sąjungos jūrų politikos renginių – European Maritime Day (EMD). Pagrindinis Europos Sąjungos renginys, skirtas jūrų politikai, aplinkosaugai, mėlynajai ekonomikai bei visuomenės švietimui apie vandenynų ir vandens ekosistemų svarbą, suburiantis politikos formuotojus, mokslininkus, verslo atstovus, švietimo įstaigas, nevyriausybines organizacijas bei jaunimą iš įvairių Europos šalių. Renginio metu vyko tarptautinės diskusijos, kūrybinės dirbtuvės, inovacijų pristatymai ir apdovanojimai projektams, kurie skatina tvarumą, ekologinį sąmoningumą ir aktyvų jaunimo įsitraukimą į aplinkosaugines veiklas.
Šių metų „#MakeEUBlue Awards“ ypatingas dėmesys buvo skirtas projektams, ugdantiems žinias ir gebėjimus, reikalingus kuriant tvarią ateities mėlynąją ekonomiką. Vertintos iniciatyvos, kurios kūrybiškai ir inovatyviai kalba apie aplinkosaugą, vandens telkinių išsaugojimą, jaunimo pilietiškumą ir bendruomenių įtraukimą.
Prienų „Žiburio“ gimnazijos bendruomenė šiemet sulaukė išskirtinio tarptautinio įvertinimo – Europos Komisijos organizuojamame renginyje „European Maritime Day“ (EMD) gimnazijos projektui „Apgaulingas plastiko veidas“ skirtas prestižinis „Public Choice Award“ publikos simpatijų prizas už aktyvų bendruomenės įsitraukimą, kūrybišką požiūrį bei aktualios problemos pateikimą jaunimui suprantama ir šiuolaikiška forma.
Prienų „Žiburio“ gimnazijoje 2024–2025 m. įgyvendintas tarptautinis „ProBleu“ programos projektas „Apgaulingas plastiko veidas“ tapo prasminga ir įkvepiančia patirtimi ir mokiniams, ir visai gimnazijos bendruomenei. Projektas siekė ugdyti aplinkosauginį sąmoningumą, skatinti mokinius domėtis moksline tiriamąja veikla, atsakingai vertinti žmogaus poveikį gamtai ir prisidėti prie tvaresnės ateities kūrimo. Gimnazijai įteiktas Mėlynųjų mokyklų sertifikatas.
Į projekto veiklas aktyviai įsitraukusi I–III klasių mokinių komanda kartu su gimnazijos direktore Irma Kačinauskiene, chemijos mokytoja Giedra Aldakauskiene ir biologijos mokytoja Rasa Kučinskiene gilinosi į plastiko rūšis, jo skaidymosi procesus ir keliamus pavojus aplinkai bei sveikatai. Mokiniai atliko praktinius vandens tyrimus Prienų miesto upėse, analizavo gautus rezultatus ir juos lygino su Baltijos bei Viduržemio jūrų vandens tyrimais.
Projekto metu bendradarbiauta su Lietuvos energetikos institutu, Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutu, VDU ir Marselio universitetu Prancūzijoje. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su moderniais tyrimų metodais, laboratorine įranga bei mokslininkų darbo kasdienybe. Tarptautiniai susitikimai ir praktiniai užsiėmimai suteikė ne tik vertingų kompetencijų, bet ir įkvėpė toliau gilinti ekologines bei gamtosaugines žinias.
Svarbi projekto dalis – vasaros stovykla Klaipėdoje prie Baltijos jūros, kurios metu mokiniai atliko mikro ir makro plastiko tyrimus, dalyvavo edukacijose bei diskusijose apie jūrų ekosistemų išsaugojimą. Projekto pabaigoje gimnazijoje surengta apklausa „Ką žinome apie mikroplastiką?“, taip pat pristatyti atliktų tyrimų rezultatai ir skleistos idėjos apie atsakingą vartojimą bei aplinkos apsaugą tiriamųjų darbų konferencijoje.
Sėkmingai įgyvendintas projektas leido mokiniams įgyti vertingos patirties, sustiprino jų mokslinį mąstymą, kūrybiškumą ir pilietiškumą. Jis paskatino bendruomenę labiau domėtis aplinkosaugos klausimais ir prisidėti prie taršos mažinimo kasdieniais sprendimais, kurti tvaresnę ir sąmoningesnę visuomenę.
ProBleu projekto komanda savo kūrybiškumu, darbu ir atkaklumu pasiekė tokį reikšmingą tarptautinį pripažinimą. Šis apdovanojimas dar kartą įrodo, kad Prienų „Žiburio“ gimnazijoje ugdomi kūrybiški, atsakingi ir pilietiški jauni žmonės, gebantys drąsiai pristatyti savo idėjas Europai bei prisidėti prie svarbių aplinkosauginių pokyčių.
Šis laimėjimas tapo svarbiu įvertinimu ne tik mokyklai, bet ir visai Lietuvai, parodančiu, kad jaunimo iniciatyvos mūsų šalyje yra matomos, vertinamos ir palaikomos visos Europos mastu.
Rasa Kučinskienė, biologijos mokytoja ekspertė, projekto koordinatorė