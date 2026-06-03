Prienų jaunimui – nauja erdvė aktyviam laisvalaikiui

Gegužės 27 dieną Prienuose oficialiai atidaryta nauja riedučių, riedlenčių, paspirtukų ir BMX dviračių trasa.
Nauja laisvalaikio erdvė vaikams ir jaunimui įrengta dalyvaujamojo biudžeto lėšomis, kuris kasmet kviečia prieniečius siūlyti savo idėją miestui ir rajonui. O daugiausiai balsų surinkusios iniciatyvos įgyvendinimui savivaldybė įsipareigoja skirti 35 000 Eur.
Prieš perkerpant simbolinę atidarymo juostelę, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas vylėsi, jog nauja erdvė bus lankoma, o lankytojams linkėjo naudotis ja saugiai.
Šios aktyvaus laisvalaikio erdvės tikslas – sukurti modernią ir saugią aktyvaus laisvalaikio erdvę, skirtą riedutininkams, riedlentininkams ir dviratininkams, skatinant fizinį aktyvumą, bendruomeniškumą ir jaunimo užimtumą.
Velotrasą sudaro dvi dalys: apie 45 metrų ilgio trasa, skirta vaikams ir pradedantiesiems, bei beveik 100 metrų ilgio pagrindinė trasa pažengusiesiems.
Nors oficialiai trasa atidaryta tik praėjusią savaitę, pasibaigus darbams, kai tik orai leisdavo, joje jau burdavosi vaikai ir jaunimas, o tai rodo, jog tokia erdvė prieniečiams yra reikalinga. Nemažas būrelis jaunimo susirinko ir į šventinį atidarymą, kurio metu Prienų visuomenės sveikatos biuro specialistės suteikė žinių apie pirmąją pagalbą, o Prienų policijos bendruomenės pareigūnės dalijosi saugaus eismo patarimais, vyko kitos edukacinės veiklos. Šventinę nuotaiką kūrė Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro merginų šiuolaikinių šokių kolektyas „Fidema“. Renginio kulminacija tapo Savivaldybės dovana – „Boardsport Skatepark“ profesionalų pasirodymas, po kurio norinčiųjų laukė nemokama riedlenčių pamoka.
Kaip pastebėjo renginio vedėjas Linas Žilevičius, perkirpus mėlyną atidarymo juostelę, atveriame ne tik naują velo trasą, bet ir naujas galimybes judėti, sportuoti, susitikti ir auginti stiprią bendruomenę.
Rimantė Jančauskaitė