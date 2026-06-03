Pilotiškėse nutūpė poezijos paukštė

3 birželio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Jau 62-ąjį kartą Lietuvoje vykstantis „Poezijos pavasaris“ šiemet neaplenkė ir mūsų kraštui ypatingos vietos – atokaus Pilotiškių kaimelio, padovanojusio išskirtinę asmenybę, neprilygstamą kūrėją Vincą Mykolaitį-Putiną, kurio ramybės uostas ir kūrybos vieta buvo visai čia pat, tėviškės (Pilotiškių) laukuose.
Gegužės 23 dieną rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino gimtojoje sodyboje-muziejuje, skambant paukščių giesmėms, savo eilėmis ir mintimis su susirinkusiais dalijosi Dovydas Grajauskas, Tadas Žvirinskis, Benediktas Januševičius ir Antanas Šimkus. Kūrybinę popietę gražiai papildė bardas aktorius Mindaugas Ancevičius.
Susirinkusiuosius taip pat sveikino Prienų krašto muziejaus direktorė Lolita Batutienė bei socialinės apsaugos ir darbo ministrė, Seimo narė Jūratė Zailskienė.
Renginį moderavo ir „Poezijos pavasario“ almanachą pristatė Neringa Butnoriūtė.
„Gyvenimo“ informacija
Rimantės Jančauskaitės nuotraukos

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