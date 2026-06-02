Šventė, primenanti apie pagarbą žemei ir ūkininko darbui

2 birželio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Sekminių šventės tradicijas puoselėjanti Prienų ūkininkų sąjunga kasmet jas organizuoja vis kitoje vietoje. Taip šventė keliauja iš seniūnijos į seniūniją. Sekminės buvo švenčiamos Mauručiuose, Veiveriuose, Užuguostyje, Ingavangyje, o šiemet ūkininkai šiai gražiai gamtos atgimimo ir bendrystės šventei rinkosi Balbieriškyje.
Šventė, kaip ir dera, prasidėjo šv. Mišiomis Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčioje. Jas aukojęs klebonas Rytis Baltrušaitis, palinkėjęs ūkininkų bendruomenei gerų metų ir brandaus derliaus, baigiantis mišioms pašventino ūkininkų atneštas atnašas – duoną ir sūrį.
Po apeigų bažnyčioje šventė persikėlė į erdvę miestelio parke, prie Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro.
Čia visų susirinkusiųjų laukė folkloro ansamblis „Dūmė“, vokalinis ansamblis „Draugystė“ ir linksmieji „Dziedukų“ kapelos muzikantai. Ir, žinoma, šokiai, žaidimai, vaišės. Kvepėjo kepamais blynais, kiaušiniene, Balbiergirio medžiotojų būrelio verdama sriuba.
Šventėje dalyvavusi Žemės ūkio rūmų pirmininkė Algimanta Pabedinskienė, sakė, labai vertinanti tai, kad Prienų ūkininkų sąjunga metai iš metų organizuoja Sekminių šventę, saugo tradicijas, telkia bendruomenę ir primena apie pagarbą žemei bei žmogaus darbui. ŽŪR pirmininkė taip pat įteikė padėkas aktyviems ir nusipelniusiems ūkininkams. Jos buvo skirtos Balbieriškio krašto pieno ūkių šeimininkėms Vaivai Buliauskienei ir Gitai Astrauskienei.
Susirinkusius ūkininkus, svečius ir balbieriškiečius pasveikino ir Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkė Asta Gluoksnienė, Balbieriškio seniūnė Sigita Ražanskienė, UAB „Pieno tyrimai“ Dzūkijos padalinio vadovė Lina Kriukelienė ir kiti svečiai.
Kalbos neužtruko, nes visų laukė edukacijos, viktorinos, vainikų pynimas, vaikų žaidimų erdvė ir skaniausio sūrio rinkmai. Vertinimo komisijos nariais buvo visi norintieji labiausiai patikusiam ragautam sūriui, kaip balą, skirti po saldainiuką. Daugiausia saldainių subiro prie Vaivos Buliauskienės pagaminto kepto sūrio. Jis ir buvo išrinktas sūrių sūriu.
Ramutė Šimukauskaitė

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