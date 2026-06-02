Susipažino su „Giliuku“ ir aptarė veiklą

2 birželio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Birštono Rotary klubo nariai tęsia pažintį su savivaldybėje veikiančiomis ugdymo įstaigomis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Jų tikslas – geriau žinoti vietos bendruomenės poreikius, rasti partnerių jų sprendimams įgyvendinti.
Praėjusią savaitę rotariečiai lankėsi vaikų lopšelyje-darželyje „Giliukas“. Pabendravę su direktore Regina Gustaitienei ir priešmokyklinės grupės mokytoja Julija Gradeckiene jie susipažino su viena iš šio ugdymo įstaigos veiklų, nukriepta artimesniam ryšiui su gamtos ir aplinkos pažinimu. Didelį įspūdį paliko ir ypač gražūs visos „Giliuko“ bendruomenės tėvų, vaikų ir darbuotojų ryšiai, šilta bendrystė, kartu organizuojami renginiai bei įgyvendinami sumanymai.
Vėliau Rotary nariai aptarė praėjusių metų veiklą, organizuotas labdaros akcijas, pasirengimą prezidento regalijų perdavimui ir kitus darbotvarkės klausimus.
Netrukus ir „Vyturėlio“, ir „Giliuko“ ugdymo įstaigas turėtų pasiekti Birštono Rotary klubo dovana – dviratukai ir eismo ženklų komplektai.
„Gyvenimo“ informacija

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