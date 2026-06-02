Savarankiškai dirbantiems: kokias socialines garantijas užtikrina mokamos įmokos

Lietuvoje savarankiška veikla verčiasi 413,7 tūkst. gyventojų, o kas mėnesį prie jų prisijungia daugiau nei 5 000 pirmą kartą tokią veiklą pradedančių žmonių. Pradėjus dirbti savarankiškai, svarbu žinoti ne tik kaip išrašyti sąskaitą ar deklaruoti pajamas, bet ir kada bei kokias įmokas reikia mokėti „Sodrai“. Nuo to priklauso žmogaus socialinės garantijos – ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos ir būsima pensija.
Dalinamės svarbiausia informacija apie savarankiškai dirbančių gyventojų įmokas ir socialines garantijas.
Naujai pradėjusiems veiklą – „Sodros“ informacija
Kas mėnesį „Sodra“ išsiunčia pranešimus gyventojams, pradėjusiems savarankišką veiklą. Atmintinėse išdėstoma svarbiausia informacija: kokias įmokas ir kada jie turi mokėti „Sodrai“, kokiomis socialinio draudimo rūšimis jie yra draudžiami, kokią informaciją turi pateikti „Sodrai“.
Žinutės siunčiamos į asmenines „Sodros“ paskyras https://gyventojai.sodra.lt ir https://draudejai.sodra.lt. Kai kurie žinutes gauna ir elektroniniu paštu – tai yra proaktyvaus informavimo paslauga. Kiekvienas ją gali užsisakyti savo „Sodros“ paskyros nustatymuose ir užsitikrinti, kad svarbi informacija pasiektų patogiausiais kanalais.
Visi naujai pradėję savarankišką veiklą taip pat kviečiami registruotis nemokamai „Sodros“ konsultacijai telefonu: https://sodra.lt/registracija-konsultacijai-telefonu. Per 5 darbo dienas specialistai susisiekia su gyventoju ir atsako į visus rūpimus klausimus.
Kokias įmokas reikia mokėti „Sodrai“
Savarankiškai dirbantieji moka „Sodrai“ valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas. Šios įmokos susijusios su žmogaus gaunamomis pajamomis. Mokėdamas įmokas žmogus įgyja teisę į socialines garantijas – pensiją, ligos ar motinystės išmokas, sveikatos priežiūros paslaugas.
Svarbu žinoti, kad net jei žmogus dirba pagal darbo sutartį, studijuoja ar yra draudžiamas valstybės lėšomis, jis vis tiek turi deklaruoti pajamas iš savarankiškos veiklos ir nuo jų mokėti priklausančias įmokas.
Įmokų dydžiai
VSD įmokų tarifas priklauso nuo veiklos rūšies ir to, kokiomis socialinio draudimo rūšimis žmogus draudžiamas.
• Dirbdamas pagal verslo liudijimą arba būdamas mažosios bendrijos vadovu, bet ne nariu, žmogus moka tik pensijų socialinio draudimo ir PSD įmokas nuo šalyje nustatytos minimalios mėnesinės algos.
• Vykdydamas individualią veiklą žmogus kaupia stažą senatvės pensijai, ligos, motinystės ar tėvystės, vaiko priežiūros išmokoms gauti, todėl moka 12,52 proc. tarifo VSD įmokas.
• Mažųjų bendrijų nariai, individualių įmonių savininkai ar ūkinių bendrijų tikrieji nariai papildomai moka nedarbo socialinio draudimo įmokas, todėl jų mokamas VSD tarifas yra didesnis – 13,83 proc.
Jei žmogus kaupia papildomai pensijai, prie VSD tarifo prisideda dar 3 proc.
PSD įmoka sudaro 6,98 proc. nuo nustatytos įmokų bazės. Minimali mėnesinė PSD įmoka apskaičiuojama nuo minimalios mėnesinės algos, kuri tais metais galioja šalyje. 2026 metais minimali PSD įmoka yra 80,48 Eur. Jei žmogus uždirba daugiau nei minimali mėnesio alga, kartą per metus deklaravus pajamas reikės sumokėti PSD įmokų skirtumą.
Kas yra apmokestinamosios pajamos
Apmokestinamosios pajamos – tai pajamos, kurios lieka iš gautų pajamų atėmus leidžiamus atskaitymus. Vykdant individualią veiklą, VSD ir PSD įmokos apskaičiuojamos nuo 90 proc. apmokestinamųjų pajamų. Jeigu žmogus nerenka dokumentų, pagrindžiančių su savarankiška veikla susijusių išlaidų, tuomet sąnaudomis laikoma 30 proc. pajamų.
Pavyzdžiui, individualią veiklą vykdantis žmogus per mėnesį gavo 1 500 Eur pajamų. Pritaikius 30 proc. sąnaudų, apmokestinamosios pajamos lieka 1 050 Eur. Vykdant individualią veiklą, VSD ir PSD įmokos apskaičiuojamos nuo 90 proc. apmokestinamųjų pajamų. Tai reiškia, kad šiuo atveju įmokų bazė būtų 945 Eur. Nuo šios sumos būtų skaičiuojamos visos „Sodros“ įmokos.
Mažosios bendrijos nariams įmokos skaičiuojamos kitaip – nuo 50 proc. asmeniniams poreikiams išsiimtos sumos. Pavyzdžiui, jei MB narys asmeniniams poreikiams išsiima 2 000 Eur, įmokų bazė būtų 1 000 Eur.
Kada mokėti VSD įmokas
VSD įmokas savarankiškai dirbantys gyventojai gali mokėti kartą per metus arba kas mėnesį. Dažnai savarankiškai dirbantys gyventojai įmokas „Sodrai“ sumoka už visus praėjusius metus iki gegužės pradžios, pateikę deklaraciją VMI. Pasirinkę šį variantą žmonės įgyja teisę į socialinio draudimo išmokas tik po to, kai sumoka įmokas.
Pavyzdžiui, žmogus susirgo, jam buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas ir jis kreipėsi dėl ligos išmokos šių metų gegužę. Jei žmogus deklaruoja pajamas ir moka įmokas kartą per metus, ligos išmoką jis galės gauti tik kitų metų birželį. Taip yra dėl to, kad tik 2027 metais, kai žmogus deklaruos pajamas už visus 2026 metus, „Sodra“ galės įvertinti, ar teisės į išmoką dieną žmogus buvo draudžiamas, ar buvo įgijęs reikalingą socialinio draudimo stažą, ir apskaičiuos išmokos dydį pagal sumokėtas įmokas.
Tuo metu VSD įmokų mokėjimas kiekvieną mėnesį užtikrina galimybę prireikus greičiau gauti socialinio draudimo išmokas.
Savarankiškai dirbantys gyventojai laikomi apdraustaisiais ligos ir motinystės socialiniu draudimu, jei jie iki kalendorinio mėnesio pabaigos yra sumokėję VSD įmokas ir iki kito mėnesio 15 dienos pateikę „Sodrai“ SAV pranešimą apie savarankiškai dirbantį asmenį už kalendorinį mėnesį, ėjusį prieš mėnesį, kurį įgyjama teisė į išmoką.
Tarkime, savarankišką veiklą vykdantis žmogus susirgo ir gydytojas jam išdavė nedarbingumo pažymėjimą gegužės mėnesį. Tam, kad žmogus turėtų teisę gauti ligos išmoką, VSD įmoka turi būti sumokėta ir pateiktas SAV pranešimas už balandžio mėnesį.
Kada mokėti PSD įmokas
PSD įmokų mokėjimo tvarka priklauso nuo žmogaus situacijos. Jei žmogus nėra draudžiamas sveikatos draudimu kitur, PSD įmokas reikia mokėti kas mėnesį. Minimali mėnesinė PSD įmoka yra 6,98 proc. nuo minimalios mėnesinės algos, nustatytos valstybės.
Jei žmogus dirba pagal darbo sutartį ar yra draudžiamas valstybės lėšomis, PSD galima sumokėti kartą per metus po deklaravimo.
Kaip sužinoti, ar draustumas galioja ir priklauso išmokos
Tam, kad žmogus būtų draustas valstybiniu socialiniu ar privalomuoju sveikatos draudimu, jis pirmiausia turi būti sumokėjęs įmokas ir neturėti skolų. Svarbu prisiminti, kad jeigu yra susidariusi skola, sumokėti pinigai pirmiausia bus skiriami senesnei skolai padengti, o tik po to – einamosioms įmokoms.
Išmokoms gauti yra svarbu turėti reikiamą socialinio draudimo stažą. Pavyzdžiui, ligos išmokai gauti žmogus turi būti sukaupęs ne trumpesnį kaip 3 mėn. per paskutinius 12 mėn. arba 6 mėn. per paskutinius 24 mėn. ligos socialinio draudimo stažą. Iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos moteris turi turėti ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą.
Svarbu ne tik vykdyti veiklą tam tikrą laiką, bet ir sumokėti pakankamo dydžio įmokas.
Vieni stažo metai įgyjami, jeigu per metus sumokama socialinio draudimo įmokų ne mažiau nei nuo 12-os tais metais nustatytų minimalių mėnesio algų. Jeigu įmokų sumokėta mažiau, atitinkamai įgyjama mažiau stažo. Norint įgyti metus stažo, šiais metais individualią veiklą vykdantis žmogus nuo savo pajamų per metus turi sumokėti bent 1 732 EUR socialinio draudimo įmokų.
Informaciją apie draustumą socialiniu draudimu kiekvienas gali pasitikrinti asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui susiformavę suvestinę REP.03 „Informacija apie socialinio draudimo laikotarpius“.
Informaciją apie draustumą privalomuoju sveikatos draudimu galima pasitikrinti Valstybinės ligonių kasos svetainėje, adresu http://dpsdr.vlk.lt/dpsdr.
Kur rasti daugiau aktualios informacijos
„Sodros“ interneto svetainės skiltyje „Įmokos“ kiekviena savarankiškos veiklos rūšis turi savo potemę su visa reikalinga informacija apie įmokas. Toje pačioje skiltyje pateikiamos nuorodos ir į atmintines apie įmokų tarifus savarankiškai besiverčiantiems.
Skiltyje „Skaičiuoklės“ gyventojai ras ne tik individualios veiklos ir verslo liudijimo mokesčių skaičiuokles, bet ir priklausančių VSD išmokų dydžių skaičiuokles.
Informacija apie priklausančias išmokas prieinama skiltyje „Išmokos“.