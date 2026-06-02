Aleksandro Jonušo taurė iškeliavo į Akmenę

2 birželio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Pagerbiant Aleksandro Jonušo (1935–2018) – sklandymo sporto meistro, lakūno, rekordininko, ilgamečio Pociūnų aerodromo vadovo, pirmojo stiklo plastiko sklandytuvo BK7 „Lietuva“ bandytojo, vieno iš Prienų sklandytuvų gamyklos direktorių – atminimą jau eilę metų Pociūnuose vyksta Lietuvos aviacijos veteranų A. Jonušo pereinamosios taurės varžybos.
Šiemet dėl garbingo apdovanojimo susikovė trisdešimt septyni senjorai iš Akmenės, Alytaus, Biržų, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Prienų. Kartu su vyrais varžėsi ir trys moterys. Vilniečiai atvažiavo ir su dviem patyrusiais saugos istruktoriais: Vidu Beržinsku ir Aleksandru Vizbaru. Vyriausioji teisėja – vilnietė Elena Ramelienė, jai talkino kaunietis Vytautas Šliumba. Abu buvo ir varžybų dalyviai.
Pilotai su saugos instruktoriais prancūzų gamybos dviviečiu sklandytuvu „Mariane“ į padangę kilo Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo lakūno Petro Kapilioro pilotuojamu lenkiškuoju lėktuvu „Gawron“. Atsikabinę 300 m aukštyje, „dėžute“ apskridę aerodromą leidosi į ženklais pažymėtus „vartus“ ir privalėjo sustoti prie virvute pažymėtos linijos. Nepriskridus ar perskridus pažymėtą liniją daugiau kaip 25 metrus, rezultatas buvo neužskaitomas.
Su užduotimi susidorojo aštuoniolika pilotų. Asmeninėje įskaitoje nugalėjo Viktorijus Donėla (Akmenė), antras – Vytautas Šliumba, gynęs Prienų eksperimentinės sportinės gamyklos (ESAG) garbę, trečias – biržietis Eugenijus Balčiūnas. Antri metai iš eilės A. Jonušo pereinamąją taurę laimėjo Akmenės komanda. Antroje vietoje liko ESAG, treti – Vilnaus aviacijos veteranai.
A.Jonušo sūnus Algimantas šeimos ir artimųjų vardu nuširdžiai dėkojo aviacijos veteranams už aktyvų dalyvavimą pagerbiant tėčio atminimą.
Onutė Valkauskienė

Rubrikoje Sportas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *