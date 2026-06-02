Aleksandro Jonušo taurė iškeliavo į Akmenę

Pagerbiant Aleksandro Jonušo (1935–2018) – sklandymo sporto meistro, lakūno, rekordininko, ilgamečio Pociūnų aerodromo vadovo, pirmojo stiklo plastiko sklandytuvo BK7 „Lietuva“ bandytojo, vieno iš Prienų sklandytuvų gamyklos direktorių – atminimą jau eilę metų Pociūnuose vyksta Lietuvos aviacijos veteranų A. Jonušo pereinamosios taurės varžybos.
Šiemet dėl garbingo apdovanojimo susikovė trisdešimt septyni senjorai iš Akmenės, Alytaus, Biržų, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Prienų. Kartu su vyrais varžėsi ir trys moterys. Vilniečiai atvažiavo ir su dviem patyrusiais saugos istruktoriais: Vidu Beržinsku ir Aleksandru Vizbaru. Vyriausioji teisėja – vilnietė Elena Ramelienė, jai talkino kaunietis Vytautas Šliumba. Abu buvo ir varžybų dalyviai.
Pilotai su saugos instruktoriais prancūzų gamybos dviviečiu sklandytuvu „Mariane“ į padangę kilo Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo lakūno Petro Kapilioro pilotuojamu lenkiškuoju lėktuvu „Gawron“. Atsikabinę 300 m aukštyje, „dėžute“ apskridę aerodromą leidosi į ženklais pažymėtus „vartus“ ir privalėjo sustoti prie virvute pažymėtos linijos. Nepriskridus ar perskridus pažymėtą liniją daugiau kaip 25 metrus, rezultatas buvo neužskaitomas.
Su užduotimi susidorojo aštuoniolika pilotų. Asmeninėje įskaitoje nugalėjo Viktorijus Donėla (Akmenė), antras – Vytautas Šliumba, gynęs Prienų eksperimentinės sportinės gamyklos (ESAG) garbę, trečias – biržietis Eugenijus Balčiūnas. Antri metai iš eilės A. Jonušo pereinamąją taurę laimėjo Akmenės komanda. Antroje vietoje liko ESAG, treti – Vilnaus aviacijos veteranai.
A.Jonušo sūnus Algimantas šeimos ir artimųjų vardu nuširdžiai dėkojo aviacijos veteranams už aktyvų dalyvavimą pagerbiant tėčio atminimą.
Onutė Valkauskienė
-
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-