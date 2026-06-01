„Ten neauga obuoliai“

1 birželio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Artėjant Gedulo ir vilties dienai, kuri mums primena apie prieš 85-erius pradėtus masinius trėmimus į Sibirą, taip pat perteikiant Jurgos Vilės ir Linos Itagaki komiksų knygos „Sibiro haiku“ siužetą, gegužės 20 d. Birštono kultūros centre vyko spektaklis „Ten neauga obuoliai“.
Birštono meno mokyklos teatrinio meno mokytojos Astos Daironienės iniciatyva buvo parodytas spektaklis, kuris sujungė kelių mokyklų – Birštono meno mokyklos, Alytaus rajono Butrimonių gimnazijos, Alytaus Šaltinių progimnazijos – ugdytinius.
Mes, žiūrovai, patyrėme stiprias ir jautrias emocijas, nes spektaklis sukėlė liūdesį, užuojautą ir susimąstymą apie tremtinių gyvenimą Sibire. Daugelį palietė vaikų išgyvenimai, šeimos netektys ir sunkios gyvenimo sąlygos. Tačiau tuo pat metu žiūrovai jautė ir viltį, stiprybę bei pagarbą žmonėms, kurie sugebėjo išlikti stiprūs net labai sunkiomis aplinkybėmis. Spektaklis mums visiems paliko gilų emocinį įspūdį ir skatino vertinti laisvę bei šeimą.
Nuoširdžiai dėkojame visiems atlikėjams, kurių buvo net 100, mokytojams ir žiūrovams, kurie spindinčiomis nuo jautrių ašarų akimis dėkojo už ypatingą reginį.
Renginio režisierės – Asta Daironienė ir Alma Purvinytė, choreografės – Živilė Patinskaitė ir Rūta Mekišaitė, choro vadovės – Olga Zubavičienė ir Vilma Baranauskienė, koncertmeisteris – Rokas Zdanavičius, scenografė – Neringa Jančauskaitė.
Birštono meno mokyklos informacija

