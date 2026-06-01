Didžiausia vertybė – buvimas kartu

Sekminės – tai krikščionių šventė, minima septintą savaitę po šv. Velykų. Ji žymi Šventosios Dvasios nužengimą ant apaštalų ir Bažnyčios gimimą. Lietuvių liaudies tradicijoje ši diena taip pat siejama su gamtos atgimimu, žalumynais ir gamtos ciklu.
Sekminės – tai kartu ir šventė, primenanti bendrystę, atsinaujinimo ir vilties svarbą, buvimą kartu.
Nemajūnų bendruomenė Santalka šiemet į šią šventę būrėsi draugėn jau 22 kartą.
Šventė tradiciškai prasidėjo Nemajūnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos bažnyčioje. Į monsinjoro Rimvydo Jurkevičiaus aukojamas šv. Mišias susirinko gausus būrys parapijiečių ir svečių. Vėliau visų laukė jaukus ir šiltas pasibuvimas Nemajūnų dienos centro Amatų kiemelyje.
Kokios gi Sekminės be tradicinės kiaušinienės, kuria nuo seno šeimininkės vaišindavo piemenėlius. Mat, per Sekmines būdavo pagerbiama ne tik augmenija, žydinti gamta, bet ir naminiai gyvuliai. Tarp kurių didžiausias dėmesys buvo skiriamas gerovės simboliui – kaimo maitintojai karvytei, o kartu ir piemenėliams.
Nors laikas daug ką pakeitė, bet Nemajūnų bendruomenėje kiaušinienės kepimo tradicija išliko. Būtent su dubenėliais, kupinais kiaušininės, ir buvo pasitikti šventės dalyviai. Na, o gyvą ir prasmingą Sekminių šventės dvasią per muziką, dainą, šokį ir kitus liaudiškus elementus perteikė Vytauto Didžiojo universiteto absamblis „Lingo“, vadovaujamas Rūtos Klungevičiūtės.
Netrūko ir kitų pramogų. Iš Alovės atvykusi kultūrinės veikos vadovė Ramunė Miškauskienė įtraukė į vainikų pynimo sambūrį, o jos bičiuliai bitininkai Danutė ir Petras Petrauskai sulaukė norinčiųjų kartu lieti žvakeles.
Vėliau visi vaišinosi ir Amatų centro šeimininkių keptomis bulvinėmis bandomis, ir pačių atsineštomis, ir svečių padovanotomis vaišėmis. Santalkos Sekminių šventėje dalyvavo ir jų bendryste ne tik švenčių metu, bet ir kasdienybėje džiaugėsi Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė su komanda, Seimo narė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė, žemės ūkio ministras Andrius Palionis. O visai šventei gražiai dirigavo Nemajūnų bendruomenės Santalka vairą neseniai perėmusi Eitmyra Grybauskienė.
Ramutė Šimukauskaitė
