Tarptautinei šeimos ir Vaiko dienoms skirtas renginys „Spalvų ir šypsenų fiesta“ Šilavote subūrė šeimas, vaikus ir jaunimą, norinčius kartu kurti, bendrauti bei prasmingai praleisti laiką. Šventėje netrūko geros nuotaikos, spalvų, kūrybinių veiklų ir šiltų bendrystės akimirkų.
Didelio susidomėjimo sulaukė VšĮ „Veiklų erdvė“ edukatorės Dovilės Klimavičienės vedamos dekupažo dirbtuvėlės „Pasigamink savo puodelį“. Edukatorė renginio dalyvius supažindino su dekupažo meno subtilybėmis, papasakojo apie šios technikos atsiradimą, jos pritaikymo galimybes. Pasak D. Klimavičienės, rankų darbo gaminiai šiandien vertinami ne tik dėl savo estetikos, bet ir dėl jų individualumo.
Dirbtuvėlių dalyviai turėjo galimybę iš paprastų puodelių sukurti originalius, spalvingus ir vienetinius darbelius. Dalyviai rinkosi gėlių ar mėgstamų personažų elementus, daug dėmesio skyrė subtiliems ornamentams.
Šios dirbtuvės tapo ne tik menine veikla, bet ir puikia proga pabūti kartu, pasidalinti idėjomis, paskatinti vaikų kūrybiškumą bei kantrybę. Tai pirmasis bendruomenės „Jiestrakis“ 2026 metais įgyvendinamo projekto Nr. PRIE-LEADER-09-6-2 „Visiems ir kiekvienam“ renginys.
Šilavoto laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė Saulė Blėdienė
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
