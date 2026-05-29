Jau pradėtas įgyvendinti Lietuvos kultūros tarybos ir Prienų rajono savivaldybės 2026 metais finansuotas tęstinis Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos skaitymo skatinimo projektas „Literatūrinės dirbtuvės. Linksmai, laisvai ir kūrybingai“ (projekto vadovė – Vaikų literatūros skyriaus vedėja Eglė Uleckienė). Projektas numato 39 literatūrinių dirbtuvių ciklą (iš jų 23 su profesionaliais menininkais, kūrėjais), kuris balandžio–lapkričio mėnesiais vyksta Prienų, Balbieriškio, Skriaudžių ir Išlaužo bibliotekose, mokyklose, vaikų dienos centruose.
Balandžio 1-ąją Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje ir gegužės 18 dieną Bendruomeninės asociacijos „Aitvaro vaikai“ vaikų dienos centre rašytoja ir iliustruotoja, „Adelės dienoraščio“ serijos autorė Ramunė Savickytė žaidė kūrybinius žaidimus: literatūrinių dirbtuvių dalyviai vardijo žodžius, o rašytojos rankose jie akimirksniu virto piešiniais! Dirbtuvių pabaigoje visi piešiniai iškeliavo kartu su vaikais – dalyviai galės juos spalvinti ir toliau pinti spalvingas pasakojimų gijas.
Balandžio 28 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje ir gegužės 6-ąją – Prienų r. socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centre „Pienės pūkas“ iliustratorė Monika Gustevičiūtė vedė literatūrines dirbtuves „Knygos skirtukas“. Monika ne tik mokė vaikus kūrybos paslapčių, bet ir pristatė savo pirmąją iliustruotą knygą „Gervių lizdo pasakos“. Edukacijų metu vaikai lavino smulkiąją motoriką, naudodami specialias karpinių žirkles ar liesdami įvairias tekstūras, dirbo su unikaliu ebru technika dekoruotu popieriumi.
Gegužės 15 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Išlaužo padalinyje vyko smagios ir judrios literatūrinės dirbtuvės, žaismingas knygos „Skiemenuoju!“ pristatymas su nuoširdžia autore Gaja Guna Ekle. Smalsūs dalyviai – Užnemunės pagrindinės mokyklos Išlaužo skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupės ir trečios klasės mokiniai.
Gegužės 19 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vyko akcijos „Metų knygos rinkimai 2025“ vaikų knygų kategorijoje nugalėtojos knygos „Po šimts pypkių, seneli!“ pristatymas su knygos autore Aušrine Tilinde, kuriame dalyvavo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos trečiokai. Kūrėja ne tik įdomiai pristatė knygą, vedė kūrybinio rašymo dirbtuves, bet ir mokė vaikus, kaip galima kūrybiškai ir gražiai lietuviškai „keiktis“. Be „Po šimts pypkių!“ ar „Rupūs miltai!“ skambėjo ir tokie išradingi „keiksmai“ kaip „Uostyk slieko pažastį“ ar „Kad tave sraigės užbučiuotų“. Kitas autorės renginys gegužės 19 d. vyko Užnemunės pagrindinės mokyklos Balbieriškio skyriuje, kur buvo pristatomos autorės knygos paaugliams „Šiurpnakčio istorijos“, „Dvylika kruvinų plunksnų“.
Susitikimų su jaunaisiais skaitytojais dar laukia žinomi rašytojai, poetai, iliustratoriai, edukatoriai ir kūrybiniai duetai: I. Pliuškytė-Zalieckienė, R. Norkūnė, J. Kapeckaitė, slemeris J. Ališauskas, rašytojas V. Jasaitis, edukatorė L. Paknytė, rašytoja R. Dmuchovskienė ir dailininkas G. Jocius, iliustratorė L. Itagaki, rašytojas M. Marcinkevičius, rašytoja Renata Bee, rašytoja L. Varslauskaitė, rašytoja A. Šopienė.
Plėtojant tarpsektorinį bendradarbiavimą, į programą įsitrauks ir Skriaudžių sporto bei sveikatinimo klubas „Veiva“, kuris ves literatūrines mankštas, jungiančias fizinį aktyvumą ir kūrybinį žodį, taip praplečiant kultūros sampratą – nuo intelektualinės iki kūniškos patirties. Taip pat aktyviai įsitrauks ir kiti iš Prienų krašto kilę kūrėjai. Menininkas A. Rasimavičius, šiuo metu studijuojantis vaizduojamuosius menus prestižinėje Roterdamo Viljamo de Koningo akademijoje Nyderlanduose, kartu su bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus darbuotojais kurs edukaciją „PRIErašytojų“ 5–8 kl. mokiniams, kuri, įgyvendinant projektą, bibliotekos edukatorių bus pristatoma Prienų bendruomenės, „Aitvaro vaikai“, „Pienės pūkas“ vaikų dienos centruose, Išlaužo, Skriaudžių, Balbieriškio bibliotekose, o vėliau veiks kaip nauja bibliotekos paslauga. Pradedančioji kūrėja A. Melnikaitė, jau išleidusi pirmąją savo poezijos knygą „Popierinės žvaigždės“, pristatys antrąją savo poezijos knygą „Broken Butterfly“. Taip pat projekte bendradarbiaujama su Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos lėlių teatru „Trivainėlis“: bibliotekos edukatorės ikimokyklinio amžiaus vaikams suvaidins 1 spektaklį „Kokios spalvos yra bučkis?
Projekto partneriai: UAB „Krašto vitrina“, NVO Prienų bendruomenė, asociacija „Aitvaro vaikai“, VšĮ „Gilės sodas“, Prienų „Žiburio“ gimnazija, Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla, Prienų lopšelis-darželis „Saulutė“, Prienų lopšelis-darželis „Gintarėlis“, Prienų r. socialinių paslaugų centras, laikraštis Prienų rajono ir Birštono krašto žmonėms „Gyvenimas“, Prienų ir Birštono krašto laikraštis „Naujasis Gėlupis“.
Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba, Prienų rajono savivaldybė.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija
