Prisijaukink šešėlį teatre

Gegužės 17 dieną į Birštono kurhauzą rinkosi Birštono kultūros centro organizuojamo projekto ,,Kompetencijų ugdymas teatre ATEIK. IŠMOK. PRITAIKYK.“ dalyviai, kur jų laukė įdomi pažintis su vieninteliu profesionaliu rankų šešėlių teatru ,,Budrugana Lietuva“.
Šis teatras susikūręs 2017 m., jau beveik dešimtmetį populiarina ir puoselėja šią teatro formą, kurdamas spektaklius naudojant itin retą pasaulyje rankų šešėlių teatro techniką, kurią įgijo studijuodami Sakartvele, rankų šešėlių teatre ,,Budrugana Gagra” (rež. Gela Kandelaki). Trupė ne tik kuria spektaklius, bet ir aktyviai dalijasi savo sukaupta patirtimi bei žiniomis įvairiose edukacinėse veiklose: teatro stovykloje „Išlaisvink šešėlį“, rankų šešėlių teatro studijoje vaikams ir paaugliams bei kūrybinėse dirbtuvėse, kuriose ir vaikai, ir suaugusieji turi galimybę išmokti šio magiško teatro meno pagrindų.
Ši teatro forma labai žaisminga ir tuo galėjo įsitikinti visi susirinkusieji. Aktorė Eglė Agota Matulytė mus įsuko į inertišką, kontrastingą, netikėtumų pilną ir kartu asmenybę išlaisvinančią teatro šešėlių kūrybinę laboratoriją, kurioje turėjome galimybę susipažinti su skirtingomis teatro raiškos formomis. Pasitelkdami improvizacijos principus per žaidimo prizmę kūrybiškai lavinome dėmesio koncentraciją išlaisvindami kūną ir vaizduotę. Na, o jaukintis ir kurti personažus rankų pirštų pagalba buvo daug sudėtingiau nei iš pat pradžių atrodė. Mokymus vainikavo Ukmergės kultūros centro Taujėnų teatras ,,Bičiuliai“, parodęs D. Čepkauskaitės spektaklį ,,Musė“, režisierius Vidmantas Krikštaponis, kurioje buvo paliestos aktualios ir jautrios temos, su kuriomis susiduriame kasdienybėje, kartų konfliktai ir skirtumai. Spektaklis nestokojo skanaus ir taiklaus humoro, sukeliančio juoką, skaudžių patirčių, subtiliai atskleistų per veikėjų monologus.
Smagu, kad teatro projektas, finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos, įgauna pagreitį ir gegužės 30 d. kvies į kūrybinę laboratoriją „Improvizacijos raumuo scenai ir gyvenimui“ su charizmatiškuoju VDU docentu Vytautu Kontrimu, o Anykščių kultūros centro teatras parodys spektaklį „Trys mylimos“, režisierius Jonas Buziliauskas.
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
