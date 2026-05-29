Geriausiems moksleiviams – padėkos ir prizai 

„Šiandien – ypatinga šventė jums, jūsų artimiesiems, nes per šiuos mokslo metus stengėtės, augote, tobulėjote, kūrėte, dalijotės gerumu, dalyvavote olimpiadose, konkursuose, projektuose ir grįžote su gausybe apdovanojimų. Ačiū jums. Didžiuojamės ir tikime, kad toliau sieksite aukštumų ir garsinsite mūsų kraštą,“ – tokiais šiltais žodžiais padėkos moksleiviams šventę „Pasidžiaukime kartu“ pradėjo renginio vedėja Zita Kuzminskienė.
Šventė, kurią organizavo Prienų švietimo pagalbos tarnyba, trečiadienio priešpietę vyko Prienų kultūros ir laisvalaikio centre. Pirmoji į sceną pakviesta šios tarnybos direktorė Danguolė Damijonaitytė. Pasidžiaugusi moksleivių pasiekimais, Prienų švietimo pagalbos tarnybos padėkos raštus ar dovanų kuponus įteikė beveik pusšimčiui moksleivių.
Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėkos raštais apdovanota devyniolika moksleivių, tarp jų – ir Prienų lopšelio-darželio mergaičių kvartetas, puikiai pasirodęs konkurse „Dainų dainelė“. Padėkas jiems už puikius akademinius pasiekimus Lietuvos mokinių olimpiadų ir konkursų rajoniniuose etapuose įteikė šio skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Zujienė.
Susirinkusiuosius pasveikinti atvyko ir Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, prizininkams skyręs padėkos žodžius ir linkėjimus. Meras įteikė padėkos raštus moksleiviams už puikius akademinius pasiekimus rajoninėse, šalies olimpiadose ir konkursuose bei puikius meninius pasiekimus tarptautiniuose konkursuose. Labiausiai pasižymėję moksleiviai buvo apdovanoti ir kuprinėmis bei 20 eurų vertės Prieniečio kortelės dovanų kuponais.
Šventę dainomis papuošė Prienų meno mokyklos dainininkai, vadovaujami mokytojos Danguolės Nickuvienės.
Renginiui besibaigiant moksleiviams dovanotas siurprizas – N2 komandos programa „Mokslo šturmas“.
Onutė Valkauskienė
Nuotraukos autorės
-
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-