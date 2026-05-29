Geriausiems moksleiviams – padėkos ir prizai 

29 gegužės, 2026

„Šiandien – ypatinga šventė jums, jūsų artimiesiems, nes per šiuos mokslo metus stengėtės, augote, tobulėjote, kūrėte, dalijotės gerumu, dalyvavote olimpiadose, konkursuose, projektuose ir grįžote su gausybe apdovanojimų. Ačiū jums. Didžiuojamės ir tikime, kad toliau sieksite aukštumų ir garsinsite mūsų kraštą,“ – tokiais šiltais žodžiais padėkos moksleiviams šventę „Pasidžiaukime kartu“ pradėjo renginio vedėja Zita Kuzminskienė.
Šventė, kurią organizavo Prienų švietimo pagalbos tarnyba, trečiadienio priešpietę vyko Prienų kultūros ir laisvalaikio centre. Pirmoji į sceną pakviesta šios tarnybos direktorė Danguolė Damijonaitytė. Pasidžiaugusi moksleivių pasiekimais, Prienų švietimo pagalbos tarnybos padėkos raštus ar dovanų kuponus įteikė beveik pusšimčiui moksleivių.
Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėkos raštais apdovanota devyniolika moksleivių, tarp jų – ir Prienų lopšelio-darželio mergaičių kvartetas, puikiai pasirodęs konkurse „Dainų dainelė“. Padėkas jiems už puikius akademinius pasiekimus Lietuvos mokinių olimpiadų ir konkursų rajoniniuose etapuose įteikė šio skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Zujienė.
Susirinkusiuosius pasveikinti atvyko ir Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, prizininkams skyręs padėkos žodžius ir linkėjimus. Meras įteikė padėkos raštus moksleiviams už puikius akademinius pasiekimus rajoninėse, šalies olimpiadose ir konkursuose bei puikius meninius pasiekimus tarptautiniuose konkursuose. Labiausiai pasižymėję moksleiviai buvo apdovanoti ir kuprinėmis bei 20 eurų vertės Prieniečio kortelės dovanų kuponais.
Šventę dainomis papuošė Prienų meno mokyklos dainininkai, vadovaujami mokytojos Danguolės Nickuvienės.
Renginiui besibaigiant moksleiviams dovanotas siurprizas – N2 komandos programa „Mokslo šturmas“.
Onutė Valkauskienė
Nuotraukos autorės

