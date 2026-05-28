Skriaudžiai siekia pagilinti pėdsaką nacionaliniame kultūros žemėlapyje

Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras kartu su Skriaudžių kaimo bendruomene aktyviai tęsia veiklas, įtvirtinančias Skriaudžius, kaip Mažąją Lietuvos kultūros sostinę nacionaliniame kultūros žemėlapyje. Ypač džiugina vietos bendruomenės įsitraukimas į vykstančias veiklas, kuriose siekiama ne tik išsaugoti, bet ir iš naujo atrasti savo kultūrinį paveldą ir didžiuotis juo.
Metus pradėję simboliniu įvertinimu nacionaliniame lygmenyje – šimtametė Skriaudžių muzikavimo tradicija paskelbta Nematerialaus kultūros paveldo vertybe, mažosios sostinės atstovai tęsia muzikos, istorijų, susitikimų ir bendrų patirčių kupiną veiklą, nenuleisdami kūrybinės kartelės.
Vasara bus nuotaikingų renginių ir kraštiečių bei svečių smagių susibūrimų laikas. Jame birželio 7 d. skambės ilgiausias kanklių koncertas „Man tėvelis padirbdino skambias kankleles“ Skriaudžių buities muziejuje, į kurį užsiregistravo dalyviai ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš Berlyno. O birželio 21-ąją vyksiantis tarptautinio kolorito kupinas festivalis „Maža višta didelėje istorijoje“ primins, kad Skriaudžiai visada buvo prie didelio kelio, kuriuo žygiavo daugybė tautų. Kai kurių atstovai, kaip Prancūzijos imperatorius Napoleonas, paliko čia ir smagius nuotykius žyminčių istorijų. Vasarą nebus užmiršti ir ateities kultūros bei pilietinės visuomenės kūrėjai: nuo birželio 29 dienos dvi
savaites vyks kartu su Lietuvos šaulių sąjunga organizuojama pilietinio ugdymo stovykla vaikams ir jaunimui „Lukšiukai“, o rugpjūčio mėnesį rinksis visi, norintys patirti etnomuzikavimo smagumus stovykloje „Suvalkijos žali sodai“.
Veiverių KLC direktorė Elena Simonavičienė akcentavo ne tik renginių unikalumą bei visuomenės įtrauktį, bet ir meninio lygio siekimą. Rudenį vyksiančių renginių akcentu taps profesionalių atlikėjų ir mėgėjų kūrybinis bendradarbiavimas bei naujų formų paieška.
Rugsėjo 6-ąją vyksiantis renginys, skirtas Skriaudžių ansamblio „Kanklės“ 120 metų įkūrimo jubiliejui ir atmintiniems kanklių metams, taps reikšmingu įvykiu, puoselėjančiu Lietuvos tradicinės muzikos paveldą ir atveriančiu jam naujas kūrybines perspektyvas. Jo programa sujungs tradiciją ir modernumą – nuo folkloro kolektyvų koncertų bei edukacinių veiklų iki šiuolaikinio meninio pasirodymo „Kanklių pulsas“, kuriame kanklių muzika persipins su elektroninės muzikos garsais, audiovizualinėmis instaliacijomis ir šiuolaikinio šokio interpretacijomis. Tikimasi, kad projektas „Kodas: Kanklės 120“ taps išskirtiniu pavyzdžiu, kaip tradicinės muzikos paveldas gali būti ne tik saugomas, bet ir atnaujinamas, kaip jis gali išlikti gyvas ir įkvepiantis šiuolaikinei visuomenei.
Svarbiu Mažosios Lietuvos kultūros sostinės akcentu bus ir spalio 18-ąją vyksiantis koncertas „Muzikinė kelionė: nuo Lietuvos iki Brodvėjaus“, o visų metų kultūrinės veiklos kulminacija taps miuziklo „Kai meilė vadinosi laisve“ premjera gruodžio 5 d. Idėja kurti šio krašto istoriją atspindintį miuziklą gimė iš pačios Skriaudžių bendruomenės iniciatyvos – natūralaus noro kurti, dalyvauti ir stiprinti vietos kultūrinį gyvenimą. Šiame krašte gausu talentingų vokalistų, šokėjų, mėgėjų meno dalyvių, siekiančių platesnių kūrybinės raiškos galimybių. Juos įkvėpė ir ankstesnis Veiverių KLC pavyzdys – po miuziklo „Sulaužyti sparnai“ sustiprėjo vietos tapatybė, išaugo mėgėjų meno dalyvių skaičius ir pasididžiavimas savo kraštu.
Planuojamas miuziklas „Kai meilė vadinosi laisve“ taps kūrybiniu tiltu tarp istorijos ir dabarties. Prie projekto įgyvendinimo jungsis profesionalūs kūrėjai, miuzikle vaidins ir dainuos Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro atlikėjai bei Skriaudžių bendruomenės nariai. Keletą mėnesių profesionalūs kūrėjai repetuos su atlikėjais, vyks aktoriniai ir vokaliniai užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės. Prie scenografijos ir kostiumų kūrimo prisijungs vietos bendruomenė.
„Manau, kad vykdydami Skriaudžiai – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė veiklą, įrodėme sau ir kitiems – kultūra tampa priemone telkti žmones, stiprinti tapatybę ir kurti pasididžiavimo jausmą savo kraštu,“ – sako Veiverių KLC direktorė Elena Simonavičienė.
Projektus finansuoja ES ir Prienų rajono VVG, Lietuvos kultūros taryba, Prienų rajono savivaldybė.
