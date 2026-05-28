Matematikos konkursas

Gegužės 5 dieną trylika Birštono gimnazijos 8 – 10 klasių mokinių dalyvavo Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro organizuotame nuotoliniame matematikos konkurse „Sprendimų medžioklė“. Septyni mokiniai pateko į antrąjį turą: Emilis Kliucevičius – 8a kl.; Vytis Jankauskas – Ib kl.; Jokūbas Mažukaitis – Ia kl.; Eiva Mozūraitė – Ib kl.; Joris Banys – IIb kl.; Gustas Bendaravičius – IIb kl.; Herkus Loda – IIa kl.
Gegužės 19 d. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre vyko II -asis konkurso „Sprendimų medžioklė“ etapas. Dešimtų klasių tarpe III vietą laimėjo Joris Banys, labai mažai atsiliko Gustas Bendaravičius, o devintų klasių tarpe II-oji vieta atiteko Vyčiui Jankauskui nedaug nuo prizininkų atsiliko Jokūbas Mažukaitis.
Konkurso metu mokiniai ne tik uždavinius sprendė, bet ir dalyvavo edukacijose, skirtose jų amžiaus grupėms: gamino burgerius, degustavo kokteilius ir konditerijos gaminius, brandintą lašiniuotį. Konkurso dalyviai buvo supažindinti su mokymo centre galimomis įgyti specialybėmis. Jie lankėsi mėsos ir konditerijos cechuose, susipažino su šių cechų mokymo ir mokymosi priemonėmis, darbo įrankiais, mokymosi trukme.
Mokiniai džiaugėsi renginiu ir edukacijomis, įgytomis žiniomis apie galimas studijas.
Matematikos mokytoja metodininkė Aldona Ūsienė